Zuletzt drehten 168 Fahrzeuge die Runde um Punkte für den Europokal, der für viele Nennungen aus den Niederlanden sowie aus Belgien und Luxemburg führte. Jetzt ist alles am Start, was national einen Namen hat, denn es wird sowohl um die deutsche Autocrossmeisterschaft als auch um die Titel in den Landesverbänden in Nord und West gefahren. Entsprechend werden mehr als 200 Teilnehmer erwartet auf einer veränderten Bahn. Die ist mit 650 Metern nicht nur deutlich länger als zuvor. Gestartet wird auf einer Anhöhe in die Bahn hinein, was den ersten besonderen Reiz ausmacht. Dann geht es durch zwei schnelle Geraden, bevor es enger und somit auch schwieriger wird, denn zwei Spitzkehren sind angesagt, durch die es zurück geht auf den Kurs.