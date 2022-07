Der Pop-Star sei beim Verlassen seines Hotels gefilmt worden, wie er mit einem Fotografen in Streit geriet, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitagabend. Er habe den Fotografen beschimpft und gerufen: «Was hast du gesagt? Was hast du gesagt?», bevor er von seinen Sicherheitsleuten zurückgehalten wurde. Nach dem Vorfall twitterte er: «Harte Woche. Werde jetzt auf die Show heute fokussieren.»

Vorher stellte Bieber ein Foto ins Netz, das ihn oben ohne und mit Kopfhörern in einem Bett zeigte. «Mir geht es besser. Danke an alle, die mich an diesem Abend begleitet haben. Die besten Fans der Welt. Wir versuchen herauszufinden, was passiert ist», schrieb der Musiker bei Twitter. Am Freitag hieß es von seinem Management: «Justin ist nach einer Kontrolle aus dem Krankenhaus entlassen worden, und obwohl er sich ein bisschen schlapp fühlt, plant er derzeit, am Abend aufzutreten.»

Erst am Montag hatte Bieber seine jungen Fans und deren Eltern zum Auftakt der vier Abende umfassenden Konzertreihe in London verärgert, weil er fast zwei Stunden verspätet auftrat. Viele verpassten einen Großteil der Show, weil sie nach Hause mussten.

Biebers Manager Braun betonte, der Arzt habe Bieber am Donnerstag eigentlich geraten, nicht mehr zurück auf die Bühne zu gehen. Dass er es trotzdem gemacht habe, zeige, wie sehr er seine Fans liebe, schrieb er bei Twitter: «Starker Junge. Stolze Nacht. Schon wieder zieht er die Show bis zum Ende durch. Er gibt alles. Echter Profi. Jetzt erhole Dich und ruhe Dich aus! Seltsamer Abend, aber stolz.»

Einige Fans warfen Bieber jedoch vor, der Anfall sei nur vorgetäuscht gewesen, um ihre Zuneigung zurückzugewinnen. «Justin Bieber war nicht krank. Das ist ein Werbetrick, um den Ärger über seine verspätete Show auszugleichen», schrieb etwa einer bei Twitter. Der Star selber äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen, hatte aber Anfang der Woche vor allem den Medien vorgeworfen, ihn oft in falschem Licht darzustellen und schlechtzureden.