Der Bierdusche nach dem Schlusspfiff entkam Aalens Trainer Ralph Hasenhüttl nicht. Nach dem ersten Aufstieg des VfR in die 2. Fußball-Bundesliga und dem damit größten Erfolg in der 91-jährigen Vereinsgeschichte nahm der Erfolgscoach das aber nur allzu gerne in Kauf. „Es ist ein Wunder, das ich mir nie hätte träumen lassen“, frohlockte Hasenhüttl nach dem 2:2 (0:0) am vorletzten Spieltag der 3. Liga bei den Amateuren des VfB Stuttgart. Bevor der Sprung ins Unterhaus perfekt war, durchlitt der Österreicher jedoch Höllenqualen: „Was heute spannungsmäßig abgelaufen ist, war am Rande des Erträglichen.“