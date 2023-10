Eine Verkehrskontrolle auf der A7 hat am Mittwoch, 11. Oktober, zu einer wilden Verfolgungsjagd in und um Rendsburg geführt. Im Mittelpunkt stand ein Mercedes, in dem vier Insassen saßen, unter ihnen ein Kind. Der Fahrer stand möglicherweise unter Drogen.

Bundespolizisten hatten das weiße Auto auf der A7 kontrollieren wollen. Etwa im Bereich von Owschlag gaben die Beamten dem Mercedes-Fahrer das Zeichen, ihnen auf den Rastplatz Hüttener Berge zu folgen. Doch der Mann am Steuer ignorierte die Anweisung. Er gab kräftig Gas und fuhr auf der Autobahn einfach weiter geradeaus.

Polizisten aus Rendsburg rückten zur Verstärkung aus

Über die Rader Hochbrücke, das Autobahnkreuz Rendsburg, die A210 und den Kanaltunnel versuchte der 25-Jährige, seinen Verfolgern zu entkommen. Das gelang ihm auch zunächst. Als die Bundespolizisten den Sichtkontakt zum Mercedes verloren, forderten sie die Landespolizei zur Unterstützung an. Mehrere Streifenwagenbesatzungen aus Rendsburg rückten aus und nahmen die Sofortfahndung auf.

Zugriff auf der B77 im Bereich Krummenort

Unterdessen setzte der 25-Jährige seine wilde Fahrt im Rendsburger Stadtgebiet fort. Mehrfach sei der Fahrer viel zu schnell gefahren und habe rote Ampeln ignoriert, teilte Bundespolizei-Sprecher Hanspeter Schwartz auf Nachfrage mit. Die Verfolgungsjagd endete schließlich gegen 11.35 Uhr auf der B77 im Bereich Krummenort, rund acht Kilometer nördlich des Kanaltunnels. Das Fluchtfahrzeug wurde von sechs Einsatzfahrzeugen eingekesselt. Vier Insassen stiegen aus – zwei Männer sowie eine Frau mit Kind.

Der Fahrer hatte keinen Führerschein

Der Fahrer stand möglicherweise unter Drogen, er musste auf der Rendsburger Polizeiwache einen entsprechenden Test machen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er keinen Führerschein hat.