ARCHIV - Blick in den Museumshof mit den Hummerbuden (r) des Museums Helgoland. Geschichte 70 Jahre Freigabe Helgolands: Feier wird nun nachgeholt Von dpa | 15.06.2022, 06:15 Uhr

Vor den bunten Hummerbuden auf dem Museumshof Helgoland feiert die Gemeinde am Samstag ein Fest in Erinnerung an zwei für die Hochseeinsel bedeutende Jahrestage. Geschichtliches Wissen, aber auch Musik erwarten die Besucher.