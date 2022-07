Die Puffer einer Regionalbahn. FOTO: dpa-Zentralbild up-down up-down Lebensgefährliche Aktion 54-Jähriger will auf Bahn-Puffer nach Berlin mitreisen und sorgt für Polizeieinsatz Von dpa | 06.07.2022, 21:34 Uhr

Ein Mann hat am Mittwoch für Verspätungen im Bahnverkehr gesorgt. Er wollte außen an einem Zug in Richtung Berlin fahren.