Bergung Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Geschichte 400 Jahren altes Schiffswrack wird aus der Trave geborgen Von dpa | 05.06.2023, 15:53 Uhr

Seit dem 17. Jahrhundert liegt das zivile Frachtschiff bereits am Grund der Trave - und ist offenbar noch gut in Schuss. Die ersten Fässer aus der Fracht sollen in den nächsten Tagen gehoben werden.