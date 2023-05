Bananensprayer Thomas Baumgärtel Foto: David Young/dpa up-down up-down Street Art 40 Jahre Bananensprayer: Der Kunst-Rebell Thomas Baumgärtel Von dpa | 14.05.2023, 13:13 Uhr

Thomas Baumgärtels Karriere als Künstler begann vor 40 Jahren in einem katholischen Kleinstadt-Krankenhaus am Niederrhein. Schon damals rückte eine Banane in den Mittelpunkt. Inzwischen sind seine Graffiti-Bananen weltbekannt.