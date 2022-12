Zahlreiche Beamte waren am Mittwochmorgen in ganz Deutschland im Einsatz. Foto: Imago Images/K. Schmitt up-down up-down 25 Festnahmen Staatsstreich geplant: Große Razzia gegen Reichsbürger Von dpa | 07.12.2022, 07:59 Uhr | Update vor 11 Min.

In elf Bundesländern fand am Morgen eine Razzia in der Szene der Reichsbürger statt. 25 Menschen wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben.