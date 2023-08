Kriminalität 23-jährige Vermisste aus NRW tot gefunden Von dpa | 14.08.2023, 22:59 Uhr | Update vor 58 Min. Emmerich Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down

Eine junge Frau wird in Siegen als vermisst gemeldet und mit großem Einsatz gesucht. Am selben Tag findet ein Bauer mehr als 200 Kilometer entfernt in Emmerich eine Frauenleiche.