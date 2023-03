Tatort Foto: -/TNN/dpa up-down up-down Polizei 22-Jähriger nach tödlichen Schüssen an Haltestelle gefasst Von dpa | 09.03.2023, 10:18 Uhr

Der Festgenommene soll Ende Februar einen 34-Jährigen mit mehreren Schüssen an einer Haltestelle in Hannover getötet haben. Spezialeinsatzkräfte holten ihn aus einer Wohnung in Hameln.