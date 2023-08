Laut Blitz-Informationsdienst 2022 gab es so wenig Blitzeinschläge wie seit 30 Jahren nicht mehr Von dpa | 14.08.2023, 08:50 Uhr Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland so selten geblitzt wie seit mehr 30 Jahren nicht mehr. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland vergleichsweise selten geblitzt. Der Sommer war zwar heiß, aber lange Zeit zu trocken für viele große Gewitter. Wo es in Deutschland am häufigsten krachte.