175. Jahrestag der Märzrevolution Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down Wochenende für die Demokratie 175 Jahre Märzrevolution: Gedenkveranstaltung in Berlin Von dpa | 18.03.2023, 16:17 Uhr

Vor 175 Jahren hat die Märzrevolution in Berlin den Geist der Demokratie in Deutschland geweckt. Eine Gedenkveranstaltung erinnert an die Werte, die heute Grundlage unserer Gesellschaft sind.