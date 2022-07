Unverändert steht die seit Oktober 2010 gesperrte Turnhalle. Aber in der nächsten Woche soll der Abriss beginnen, damit anschließend die neue durchgängige Betonsohle gegossen werden kann. FOTO: Norbert Wiegand</Cust></p> up-down up-down 1,7 Millionen Euro geschätzt Sanierung Sporthalle Westerhausen wird teurer 07.06.2012, 16:08 Uhr

Bis jetzt ist immer noch kein Stein an der seit fast zwei Jahren gesperrten Sporthalle entfernt worden. Aber in der nächsten Woche soll der Abbruch der von Nässe betroffenen Halle beginnen, kündigte Christian Elscher in der Sportausschuss-Sitzung am Mittwochabend an.