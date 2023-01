Zur Messerattacke in einem Regionalzug kommen mehr Details ans Licht. Foto: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down Zug aus Kiel Messerangriff: Opfer sind Jugendliche und 19-jähriger Mann - Täter saß in Hamburg in Haft Von dpa | 26.01.2023, 10:12 Uhr | Update vor 3 Min.

Zum Messerangriff in einem Regionalzug in Brokstedt bei Hamburg kommen immer mehr Details ans Licht. Unter anderem ist nun bekannt: Bei den Todesopfern handelt es sich um eine 16-Jährige und einen 19-Jährigen. Bis vor Kurzem saß der Täter noch in einem Hamburger Gefängnis.