Schwarz dominiert bei den historischen Kostümen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa FOTO: Hendrik Schmidt Leipzig 15.000 Fans strömen zum Wave-Gotik-Treffen - Jubiläum 2023 Von dpa | 06.06.2022, 17:40 Uhr

Die Wave-Gotik-Szene kann auf eine treue Fangemeinde bauen. Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde am Pfingstwochenende in Leipzig wieder der Kult in Schwarz zelebriert. Emotionen gab es vor und auf der Bühne.