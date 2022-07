In Südafrika starben mindestens 14 Menschen bei Schüssen in einer Bar. (Symbolbild) FOTO: dpa/Nic Bothma up-down up-down Vorort von Johannesburg Südafrika: Mindestens 14 Tote nach Schüssen in einer Bar und | 10.07.2022, 09:55 Uhr Von Kim Patrick von Harling afp | 10.07.2022, 09:55 Uhr

Menschen hätten lauten Medienberichten in einer Bar in Soweto wahllos auf Gäste geschossen. In dem Vorort von Johannesburg starben 14 Personen.