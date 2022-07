ARCHIV - In einer Kneipe in Soweto wurden 14 Menschen erschossen. Die südafrikanische Polizei sucht nach den Motiven für die Tat. (Symbolbild) Foto: Uncredited/AP/dpa FOTO: Uncredited up-down up-down Südafrika 15 Menschen in einer Kneipe in Soweto erschossen Von dpa | 10.07.2022, 12:31 Uhr | Update vor 26 Min.

In einer Kneipe im südafrikanischen Soweto sind 15 Menschen erschossen worden, zehn Menschen wurden verletzt - drei davon schweben in Lebensgefahr. Was ist bisher zu den Motiven bekannt?