Zunächst trafen sich die Feuerwehrleute aus dem Abschnitt Nord zusammen mit vielen Gästen in der Herz-Jesu-Kirche zu einer Floriansmesse, die von Pfarrer Bernd Horstmann zelebriert und vom Kirchchor Berßen musikalisch mitgestaltet wurde. In seiner Predigt hob der Geistliche die Bedeutung der Feuerwehr hervor. Dies sei keine Diskussionsgesellschaft, sondern bei diesem Ehrenamt werde sofort gehandelt. Für die Feuerwehrleute gebe es oft schwere Situationen zu überstehen, besonders dann, wenn Menschenopfer zu beklagen seien.

Beim anschließenden Kommersabend im Festzelt erinnerte der stellvertretende Landrat Josef Fening an die Ausrüstung der Feuerwehren in den Gründerjahren. Diese bescheidene Grundausstattung zeige aber, welch erfolgreichen Weg die Feuerwehr Berßen bis heute eingeschlagen habe. Geblieben sei die Grundeinstellung, sich ohne „Wenn und Aber“ in den Dienst der Sache zu stellen. Dies schaffe auch Vertrauen in der Bevölkerung.

100 Jahre Feuerwehr seien 100 Jahre unerschrockener Einsatz für das Leben, die Gesundheit und den Besitz der Mitbürger hob Gemeindebürgermeister Theo Kröger hervor. „Dafür schulden wir alle der Feuerwehr Dank.“

Den Blick auf besonders schwierige Situationen, die die Feuerwehrleute zu bestehen haben, lenkte Pfarrer i.R. Heinrich Bolmer. Aus eigener Erfahrung wisse er, wie schwer es sei, zum Beispiel Angehörigen die Mitteilung vom Tode eines Menschen zu überbringen.

„Ich ziehe den Hut vor der ältesten Bürgerinitiative, der Feuerwehr“, würdigte Sögels Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers die Bedeutung der Feuerwehrleute und dankte ihnen für ihr vorbildliches Engagement. Das „Helfen in der Not“ habe sich bis in die heutige Zeit hinein als freiwillig übernommene Pflicht erhalten, betonte Kreisbrandmeister Christoph Wessing. Durch den Einsatz der Wehren und ihre ständig verbesserte Ausrüstung werde auch in Zukunft eine rasche und fachkundige Hilfe für Menschen in Not zur Verfügung stehen.

Dank an die Helfer

Die Glückwünsche des Brandabschnitts Nord übermittelte Abschnittsleiter Anton Lüken zusammen mit den Stadt- und Gemeindebrandmeistern der Region. 100 Jahre Feuerwehr Berßen, so Lüken, sei ein deutliches Zeichen ungebrochenen Bürger- und Gemeinschaftssinns. Dass ein so langes ehrenamtliches Engagement nicht selbstverständlich sei, machte Sögels Gemeindebrandmeister Hermann Weller deutlich.