Internationale Händel-Festspiele
Musik Karlsruhe lädt wieder zu Händel-Festspielen
Von dpa | 18.02.2022, 09:51 Uhr

In Karlsruhe sind dieser Tage wieder goldene Büsten des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel zu finden. Die Stadt will nach einer coronabedingten Unterbrechung an die Festivaltradition anknüpfen.