Netflix-Serie „Stranger Things" endet nach der fünften Staffel

Das Ende der Serie kündigt sich an. Aber noch ist es nicht so weit. In der vierten Staffel gibt es ein paar überraschende Gaststars.