Pollenreichen Birken sollten Allergiker in ihrem Garten vermeiden und besser auf Eiben oder den Gemeinem Wacholder umsteigen. Vermischtes Pollenallergiker sollten keine Windbestäuber pflanzen 05.04.2012, 13:39 Uhr

Bonn (dpa/tmn) - Pollenallergiker verzichten in ihrem Garten am besten auf Pflanzen, die sich als Windbestäuber vermehren. Denn diese produzieren besonders viele und leichte Pollen, die vom Wind mitgerissen und so zu anderen Pflanzen getragen werden.