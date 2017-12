Vetter-Cup, Hüggelcup, Indoor-Cup, Fortuna-Cup Hallenfußball live: Der Vetter-Cup am 2. Weihnachtsfeiertag

Osnabrück. Vorhang auf zum Bandenkick: Die Zeit zwischen den Jahren ist in Osnabrück Stadt und Land die Hauptsaison des Hallenfußballs. Hier gibt es alle Infos zu Vetter-Cup, Hüggelcup, Indoor-Cup, Fortuna-Cup.

Der Vetter-Cup ist das Hallenfußball-Highlight in der Stadt – und das einzige Turnier, bei dem auch am 2. Weihnachtsfeiertag der Ball rollt (von 14 bis 19 Uhr in der Schlosswallhalle). Hier alle relevanten Infos in der Turniervorschau – und hier geht es direkt zu den Livetickern mit Video-Highlights vom ersten Turniertag. Los geht es mit Gruppe A ab 14 Uhr mit SSC Dodesheide, SSC Dodesheide II, SC Portugues und- TuS Nahne III und Gruppe B ab 14.30 Uhr mit SC Lüstringen,Spielverein 16 II, VfL Osnabrück und Piesberger SV.

Im Landkreis sticht der Hüggelcup in Hasbergen als qualitativ hochwertig besetztes Turnier heraus: Hier gibt es alle Liveticker, Ergebnisse und Tabellen aus der Vorrunde zum Nachlesen sowie alle Tore im Video in der Nachbetrachtung – sowie alle Ansetzungen der Zwischenrunde, die ab Mittwochabend (27.12.) steigt: Hüggelcup..

Auch am Mittwochabend rollt erstmals der Ball beim Indoor-Cup der Nordkreis-Teams in Ankum. Alle Infos zum Turnier des Ausrichtervereins Fortuna Eggermühlen gibt es hier: Fortuna-Cup.

Dazu steigt am Samstag, den 30. Dezember, die Finalrunde des Inddor-Cups in Belm. Auch hier gibt es alle Infos, Tore und Ansetzungen in der Übersicht: Indoor-Cup

Alle gesammelten Infos zu den großen Turnieren gibt es hier.