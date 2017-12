Tigges-Brüder für VfL im Einsatz Vetter-Cup: Spannung ohne großen Favoriten

Osnabrück. Das Weihnachtsfest wird auch in diesem Jahr für viele Amateurfußballer in der Stadt Osnabrück wieder einen Tag kürzer ausfallen. Am zweiten Feiertag startet um 14 Uhr in der Schlosswallhalle der 33. Addi-Vetter-Cup. Aus sportlicher Sicht dürfte es spannend wie lange nicht mehr werden.

Los geht der Vetter-Cup eigentlich schon am Samstagmorgen um 9 Uhr. Dann treffen sich die Helfer des SSC Dodesheide und des VfR Voxtrup als neue Veranstalter des Turniers, um die Schlosswallhalle „in Form“ zu bringen. Wenn der Kunstrasen verlegt und die Rundumbande aufgestellt wird, ist auch Thomas Reichenberger mit dabei. Wie schon in den Vorjahren ist der Ex-Profi mit seiner Agentur an der Organisation beteiligt. „Es gab im Vorfeld viele Treffen und Gespräche. Es läuft alles in die richtige Richtung und ist sehr harmonisch und angenehm“, sagt Reichenberger mit Blick auf die beiden Vereine, die den Vetter-Cup als Ausrichter vom NFV-Kreis Osnabrück-Stadt übernommen haben.

Nachdem der Kunstrasen im vergangenen Jahr vor allem beim Aufbau einige Probleme gemacht hat, liefert der Hersteller aus der Nähe von Augsburg jetzt ein ganz neues Produkt. Etwas Sorgen bereitete die überraschend rückständige Technik in der Halle, aber auch hier hat Reichenberger eine Lösung gefunden. So werden erstmals alle Tore des Vetter-Cups Sekunden später im Liveticker auf FuPa.net/vetter-cup und auch im Foyer am Schlosswall zu sehen sein.

Abseits des Treibens auf dem Feld gibt es einige kleine Neuerungen. So wird einmal an jedem Tag der sogenannte „Lattenknaller“ veranstaltet. Hierbei haben drei Zuschauer die Möglichkeit, mit einem Schuss an die Latte von der Mittellinie aus einen Gutschein des Turnier-Hauptsponsors Pillashop zu gewinnen. Neu ist außerdem das „Bandengeflüster“, bei dem mehrmals pro Tag direkt nach einer Partie ein Spieler oder Trainer kurz auf dem Platz interviewt wird. Insgesamt soll aber wie gewohnt eins im Vordergrund stehen: der Fußball.

Denn aus sportlicher Sicht scheint die 33. Auflage des Stadtklassikers sehr ausgeglichen zu sein. Nach den Abgängen von Furkan Güraslan, Gökhan Selvi und Amir Redzic hat Titelverteidiger SC Türkgücü seinen Status als Topfavorit der vergangenen Jahre eingebüßt, wird aber dennoch eine starke Mannschaft für die Halle stellen. Hoffnungen auf den Titelgewinn machen sich sicherlich auch die beiden Ausrichtervereine aus der Dodesheide und Voxtrup, hinzu kommen einige starke Kreisligisten, sodass eine Prognose nahezu unmöglich ist.

Als große Unbekannte des Turniers gilt der VfL Osnabrück. Nach dem Rückzug der Reservemannschaft aus der Oberliga war zunächst nicht klar, ob die Lila-Weißen überhaupt dabei sind. Nun treffen sie in der Vorrunde auf Bezirksligist SC Lüstringen, Kreisligist Piesberger SV und den erfahrenen Spielverein 16 II (u.a. mit Ex-VfLer Benjamin Möllers und Tobias Bußmann). Der VfL setzt dabei in weiten Teilen auf seine A-Jugend, die allerdings Verstärkung von „oben“ erhält. Tim Möller, Marcel Ruschmeier sowie die Tigges-Brüder Leon und Steffen trainieren oder spielen regelmäßig im Drittligateam und sind beim Vetter-Cup zumindest teilweise dabei. „Ich möchte, dass wir uns vernünftig präsentieren, aber gerade in der Halle gibt es immer Überraschungen“, hält sich Trainer Marko Tredup mit Zielvorgaben erst einmal zurück.

Gespielt wird beim Vetter-Cup vom 26. bis 30. Dezember. Jeweils 100 Karten für die Endrunde werden an jedem vorherigen Turniertag verkauft.

Die volle Ladung Vetter-Cup mit allen Spielplänen, Toren im Video und Informationen im Liveticker gibt es auf www.fupa.net/vetter-cup