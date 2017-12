Nach mehr als 20 Jahren Saskia Lange und Marek Wanik: Lehrreiches Wiedersehen

Osnabrück. Im Leben sieht man sich immer zweimal: Das gilt zumindest für Saskia Lange und Marek Wanik. Über 20 Jahre nachdem die 40-Jährige unter Wanik bei BW Hollage gespielt hat, legte sie am Wochenende beim NFV-Fußballlehrer die Prüfung für die C-Trainerlizenz ab – und erkannte Parallelen zu vergangenen Zeiten.

Es war das Jahr 1989, als in Hollage unter der Leitung von Wanik erstmals eine Mädchenmannschaft im Jugendbereich gegründet wurde. Lange, die damals noch bei den Jungs kickte, schloss sich diesem Team an, arbeitete acht Jahre mit dem Fußballlehrer zusammen und holte unter anderem die Niedersachsenmeisterschaft. Als es dann jedoch im Frauenbereich noch keine Mannschaft bei den Hollagern gab, trennten sich die Wege wieder: Lange zog es nach Rulle, Wanik trainierte die Regionalligamannschaft der TSG Burg Gretesch. „Es war mein Streben, Saskia da hinzuholen“, erzählt Wanik, aber Lange legte größeren Wert auf außersportliche Aspekte: „Rulle hat eine Klasse tiefer gespielt und ich habe mich dann dazu entschieden, den Fokus auf Dinge abseits des Fußballs zu legen.“

Zum großen Wiedersehen kam es so erst in diesem Jahr. Wieder einmal führte Wanik eine C-Trainerlizenzausbildung für den NFV durch. Als er die Anmeldung von Lange bekam, war seine Freude groß: „Sie hat die verantwortungsvolle Aufgabe übernommen, als Trainerin tätig zu sein und deshalb ist es super, dass sie eine Ausbildung dazu macht – das zeichnet sie auch als Persönlichkeit aus.“ Das Vermitteln von Grundlagen betreibt die frischgebackene C-Lizenzinhaberin schon drei Jahre in der F-Jugendmannschaft ihres Sohnes bei den Sportfreunden Lechtingen – trotzdem wollte sie dazulernen: „Ich will auch gutes Training machen und war überrascht, wie schlecht die Trainingstechnik bei manchen Männern ist.“

Professioneller zu arbeiten, lernte Lange in 110 Lerneinheiten (45 Minuten pro Einheit) mit dem Schwerpunkt auf die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Von 26 Mitstreitern in ihrem Kurs legten neben Lange weitere neun bereits am vergangenen Sonntag in der Sporthalle in Belm ihre Prüfung ab – und bestanden allesamt.

Im Lehrgang selbst erkannte Lange dabei durchaus Parallelen zu früheren Zeiten wieder. „Insgesamt konnte man sehen, dass wir bei Marek mit der Technik breit aufgestellt wurden“, lobt sie rückblickend ihre Spielerausbildung und fühlte sich durch einige Übungen in alte Zeiten zurückversetzt: Beidfüßiges Spielen oder das Jonglieren des Balles mit dem Oberschenkel waren schon in den Neunzigern elementare Bestandteile von Waniks Training.

Und fallen dem Fußballlehrer selbst auch noch Sachen auf, die er auch über 25 Jahre später noch macht? „Ja klar“, lacht er, „wenn Eltern oder Trainer in der Ausbildung am Rand nur quatschen und das Training stören, rufe ich immer: Ey, Journalisten, passt mal auf!“ Und ob erinnert oder ertappt: Da musste auch Lange schmunzeln.