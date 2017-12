Hinrundenrückblick mit Sponsoren Panthers: Wegner zieht sich aus Kader zurück

Osnabrück. Es gab viele warme Worte für die Girolive-Panthers beim Sponsorentreffern am Montagabend - und eine überraschende Nachricht: Constanze Wegner gehört nicht mehr zum Team.

Die 27-Jährige hat sich aus persönlichen Gründen aus dem Team zurückgezogen, sagte OSC-Basketballkoordinator Stefan Eggers am Rande des Sponsorentreffens. Wegner bleibe dem OSC aber erhalten und werde sich auf das Traineramt der weiblichen U18-Mannschaft in der Nachwuchs-Bundesliga (WNBL) konzentrieren. Dort bekommt sie Unterstützung von Kata Takács, nachdem der bisherige Trainer Christian Koslowsky aus beruflichen Gründen nicht mehr Coach ist.

Abgesehen vom Wegner-Rückzug hatten die Panthers am Montag viel zu feiern: Glückwünsche gab es für Tonia Dölle, die 20 Jahre alt wurde, aber auch für die anderen Spielerinnen des Basketball-Zweitligisten, der mit neun Siegen aus zehn Spielen nach der Hinrunde Erster ist.

„Das geht runter wie Öl“, freute sich Trainer Mario Zurkowski über die Gratulationen. Als Coach des Staffel-Tabellenführers darf er die Nord-Auswahl beim Allstar-Spiel am 6. Januar betreuen. Dafür muss er seinen Winterurlaub vorzeitig beenden, „aber das ist es wert“, sagte der 29-Jährige. In dieser Woche muss er der Liga-Gesellschaft weitere Spielerinnen für seinen Kader melden. Gut möglich, dass ein oder zwei Osnabrückerinnen in Bamberg dabei sind.

Wie OSC-Geschäftsführer Hendrik Witte und Eggers erklärten, habe sich auch Osnabrück um die Austragung des Allstar-Spiels beworben. Den Zuschlag erhielt dann Bamberg. In der kommenden Saison wollen die Panthers nichts mit dem Allstar-Spiel der 2. Bundesliga zu tun haben: Sie hoffen, dass die Rückrunde ebenso erfolgreich verläuft wie die bisherigen Spiele und dass am Ende der Saison die Rückkehr in die Bundesliga gelingt.