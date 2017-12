Hagener ist Hallenchampion Max Haunhorst gewinnt beim Salut-Festival in Aachen

Auf Chaccara sprang Max Haunhorst wie schon bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren auch beim Salut-Festival in Aachen auf Platz eins. Archivfoto: Alexander Marx

spo/csc Aachen. Der Hagener Nachwuchsspringreiter Max Haunhorst hat beim Salut-Festival in Aachen den Titel des Hallenchampions in der Altersklasse der Junioren gewonnen. Sein jüngerer Bruder Mick Haunhorst landete in der Gesamtwertung der Altersklasse Children auf Rang neun.