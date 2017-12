Meller Seelhöfer mit Topzeit in Bad Iburg Ossen-Cross: Bitter siegt auch im dritten Rennen

Bad Iburg. Trotz eisiger Temperaturen und einer aus der Vornacht teilweise verschneiten Strecke ging der 2. Bad Iburger Crosslauf über die Bühne. Beim dritten und letzten Teil der Ossencross-Serie siegten mit Jannik Seelhöfer bei den Männern und Anja Bitter bei den Frauen zwei Athleten vom SC Melle.

„Man freut sich, wenn es vorbei ist“, ruft Sprecher und Moderator der Veranstaltung Matthias Partetzke den im Ziel eintrudelnden Jugendlichen nach den Kurzstreckenläufen zu. Abgekämpft und durchgefroren laufen die Schüler über die Ziellinie, wo heißer Tee und Weihnachtsmänner aus Schokolade bereitstehen. Dass die Veranstaltung stattfinden würde, stand für Abteilungsleiter und Organisator Ansgar Bertermann nicht zur Diskussion. „Die Strecke ist ja zum Glück nicht vereist, von daher geht es auf jeden Fall.“

Crossläufer sind hart im Nehmen. Das mussten sie auch sein, denn die Strecke in Bad Iburg führte neben einem kleinen Teil auf der Straße durch ein matschiges Waldstück und den verschneiten und rutschigen Sportplatz an der Grundschule. „Wir wollten in diesem Jahr ein paar Crosselemente mehr einbringen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen“, sagte Bertermann.

Zufrieden waren Bertermann und Partetzke auch mit der Zahl von 334 Startern. Denn bei dem Wetter „bleiben viele dann vielleicht doch eher zuhause“. Begeistert hat auch die starke Beteiligung des Bad Iburger Gymansiums, das mit mehr als 100 Schülern an den Start ging. Die Schüler sorgten dabei auch für einen Lacher. Die große Gruppe verpasste den Start des Langstreckenlaufes und startete mit zwei Minuten Verspätung in das Highlight des Tages.

Der Organisator war vor dem Start optimistisch, dass die Zielzeit von etwa 23 Minuten wieder erreicht werden könnte. Seine Erwartungen wurden sogar übertroffen. Seelhöfer war der Erste, der von der Straße auf die Zielkurve auf dem Sportplatz einbog und nach überragenden 22:00,7 Minuten die Ziellinie überquerte. Der Meller war sichtlich ausgepumpt, aber zufrieden mit der Zeit, auch wenn die Bedingungen auch ihm zu schaffen gemacht haben. „Es war schon schwierig, bergauf im Wald bin ich auch mehrmals ausgerutscht“, sagte Seelhöfer. Dass Crosslauf etwas für Hartgesottene ist, bewies der Sieger. Mit völlig verschlammtem Trikot und kurzer Hose raste Seelhöfer zum Sieg. Doch auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bleibt die lange Hose tabu. „Ohne kurze Hose ist es für mich kein Wettkampf“, sagte der Sieger.

Die Gewinnerin bei den Frauen war Bitter. Sie kam nach 28:40,4 Minuten ins Ziel und sicherte sich damit nach den Läufen in Melle und Bissendorf den dritten Sieg. Marvin Karsch vom Osnabrücker TB, der die ersten beiden Läufe gewonnen hatte, verpasste in Bad Iburg das Treppchen und wurde mit 23:24,8 Minuten Vierter.