Dölling beendet Karriere als Dritte GMHütterin Hustert verteidigt Titel bei Twirling-DM

GMHütte. Die Sportart Twirling könnte, glaubt man den Fachverbänden, schon bald olympisch werden. In Deutschland gehört das gymnastische Turnen mit einem Stab aber noch zu den Randsportarten. Dass die Aktiven dennoch ihre sportliche Leidenschaft begeistert ausleben, zeigte die Internationale Deutsche Meisterschaft in GMHütte.

Teutoburger Wald Sporthalle, Christiane Hustert, seit 28 Jahren mit dem Twirling eng verbunden und zigfache Deutsche Meisterin, EM- und WM-Teilnehmerin, ist voll in ihrem Element. Die Musik „Two Tribes“ von Franky goes to Hollywood drückt rasant aufs Tempo. Die GMHütterin wirbelt ihren Twirlingstab, auch Baton genannt, gekonnt durch die Lüfte, um die Arme oder auch mal um den Hals herum. Elegante Sprünge, schnelle Drehungen, gekonnte Posen – all das sind Elemente des Twirlings. Das Fangen des Stabes vor und hinter dem Rücken gehören ebenfalls dazu.

Die Titelkämpfe mit knapp 100 Teilnehmern aus Deutschland und den Niederlanden waren etwas Besonderes, da ausnahmsweise Starter aus allen vier deutschen Twirling-Verbänden VBM, EMA, DRSV und NBTA in einem Wettkampf vereint waren. So gab es die verschiedensten Twirling-Varianten zu sehen – vom traditionellen Majoreten-Solo, über das Team Twirling bis hin zum sportlichen Rhythmik Twist.

„Die Höchstnote ist 100“, beschreibt Angelika Holzfuß das Wertungssystem. Die Präsidentin des veranstaltenden NBTA bewertete mit den Niederländerinnen Tessa Adam und Rachida Bou Chamach sechs Stunden lang die unterschiedlichsten Übungen. „Abzüge gibt es zum Beispiel für Drops, wenn man den Stab fallen lässt“, so Carolin Elskamp von der Stadtgarde Bocholt, die mit ihren grazilen Bewegungen schnell als eine der Spitzenathletinnen auszumachen war. Die mehrfache Deutsche Meisterin trat wie Hustert und Ann Kristin Hildenhagen (TV Langenselbold) mehrfach in der anspruchsvollsten Altersklasse „senior avanced“ an. Hustert gewann beim „Solo 1-Baton“, Elskamp beim „X-Strutting“ sowie „Solo 2-Batton“ und Lindenhagen die Königsdisziplin „Rhythmik-Twist“, eine rund zweieinhalbminütige Kür nach ausgewählter Musik.

„Es gibt Tage, da läuft es, und andere, da läuft es nicht“, war Hustert nicht ganz mit sich zufrieden. „Die Vorbereitung war schwierig und zudem muss ich mich heute noch um den Nachwuchs kümmern“, so die TVG-Vorzeige-Twirlerin. „Ich habe seit 18 Jahren einfach Spaß am Tanzen. Und Titel sind für mich nicht das Wichtigste“, meinte Carolin Elskamp. Auch Ann Kristin Hildenhagen, die mit ihrer Partnerin Sarah Groß im „Dance Duo“ die Tages-Höchstpunktzahl von 91,5 erzielte, nahm ihren Titel recht gelassen zur Kenntnis. „Natürlich war man vorher gespannt, weil heute Teilnehmer aus verschiedenen Verbänden dabei waren. Aber das Wichtigste ist: ich freue mich immer, wenn ich Twirling betreiben kann.“

Sehenswerte Darbietungen gab es so einige, wie vom imposanten Majoretten Corps Famartro Bocholt, vom anrührenden Geschwister-Duo Benthe und Berbel den Harthog (Stadtgarde Bocholt) und von den beiden süßen Anfängerinnen Nicole Kinas (Fanfarencorps Lenzinghausen) und Aylin Yazar vom Gastgeber TVG. Leon Mindak (Spenge) und Sebastian Wohjan (Frankfurt/Oder) zeigten, dass auch Jungs beim Twirling eine gute Figur abgeben können. Die siebenjährige Aylin Yazar gehörte zu den acht Nachwuchs-Twirlerinnen aus GMHütte. Yazar, Vivian Haunhorst, Linnea Korbanka und das Duo Amina Höhler/Karina Kelbach freuten sich über den DM-Titel. „Ich mach Twirling seit zehn Jahren und nervös bin ich vorher eigentlich nie. Heute musste ich aber erstmal reinkommen. Deshalb hatte ich mit einem Stab mehr Probleme als mit zweien“, sagte Vivian Haunhorst, die demnächst durchaus einmal in die großen Fußstapfen ihrer Tante Christiane Hustert treten kann.

Die gesundheitlich angeschlagene Verena Dölling beendete derweil in heimischer Halle mit einem dritten und vierten Platz ihre 18-jährige internationale Karriere: „Mir hat es immer Spaß gemacht. Sicher konnte ich heute nicht alles zeigen, gestern lag ich noch krank im Bett. Mal schauen, ob ich morgen wehmütig zurückblicke.“

Wer zur WM nach Norwegen fährt, stand nach der Siegerehrung noch nicht fest. Darüber wollen sich NBTA-Präsidentin Angelika Holzapfel und TVG-Organisatorin Gunhild Spreckelmeyer noch Gedanken machen. Die hohen Kosten für Reise und Aufenthalt über die Ostertage 2018 kann sich eben nicht jede Twirlerin leisten – Probleme einer Randsportart.