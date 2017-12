TTC Düppel zieht Team zurück Oesedes Tischtennismänner nach 8:8 auf Rang fünf

jwit/jka GMHütte. Als Siebter der Tischtennis-Regionalliga waren die Sportfreunde Oesede Männer in den Spieltag gegangen. Nach dem 8:8 gegen den SV Bolzum stehen sie auf Platz fünf – weniger wegen des Remis gegen den Tabellenzweiten, sondern vor allem wegen des Rückzugs des TTC Düppel.

Weil der TTC sein Team am 1. Dezember zurückzog, wurden die Ergebnisse annulliert – zum Vorteil der Sportfreunde, die als einzige Mannschaft gegen Düppel verloren hatten und durch den Rückzug keine Pluspunkte verloren.

Nur ein Punkt in den Doppeln

Gegen Bolzum zeigten die Oeseder einmal mehr eine regionalligataugliche Leistung. Vor gut 60 Zuschauern tat sich Oesede in den Doppeln wie erwartet schwer. Schließlich zählen die Bolzumer Beismann/Hielscher auf der Position eins und Klingspon/Ringleb als „Dreier-Doppel“ zu den erfolgreichsten der Liga. Für den ersten Punkt der Sportfreunde sorgten Nico Bohlmann und Jannik Hehemann mit einem sicheren Viersatzerfolg über Schulze/Hartz.

Schlie kämpft sich zurück

Im Einzel hatte Bohlmann im oberen Paarkreuz gegen Beismann im ersten Satz Siegchancen, verlor dann aber doch recht deutlich. Am Nebentisch lag Jonah Schlie gegen Sven Hielscher mit 1:2-Sätzen zurück, fand über den Kampf zurück ins Spiel und gewann mit 11:6 im Entscheidungssatz.

Tüpker in Topform

In der Mitte hatte Jannik Hehemann große Mühe, sich auf das Spiel von Klingspon einzustellen. Erst im dritten Satz fand Hehemann ein erfolgreiches Mittel, verlor dann aber den vierten Satz nach hartem Kampf mit 11:13. In Topform präsentierte sich an diesem Tag Oliver Tüpker, der in seinem ersten Einzel gegen Schulze ohne Satzverlust blieb. Mannschaftsführer Carsten Dunkel hatte gegen Hartz beim 3:0-Erfolg ebenfalls keine Probleme, während Jonathan Habekost, der für Andreas Scholle spielte, gegen Ringleb chancenlos agierte. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 5:4.

Mittleres Paarkreuz sichert Punkte

Taktisch klug spielte Nico Bohlmann gegen Hielscher und gewann in drei Sätzen, während Schlie gegen Beismann keine Chance hatte. Jetzt aber sorgte das mittlere Paarkreuz der Sportfreunde für den vorläufigen Höhepunkt des Tages, der auch die Zuschauer mitriss. Trotz harter Gegenwehr behauptete sich Jannik Hehemann gegen Schulze mit 11:8 im Entscheidungssatz, das gleiche Ergebnis erzielte Oliver Tüpker gegen Klingspon und Oesede führte mit 7:6.

Habekosts bringt Oesede einen Punkt

Jedoch diese Führung hielt nicht lange. Carsten Dunkel war mit seiner defensiven Spielweise gegen Ringleb chancenlos. Ganz stark zeigte sich Jonathan Habekost, der mit seinem souverän herausgespielten 3:0-Erfolg über Hartz den Gastgeber wieder in Front schmetterte. Im Abschlussdoppel vergaben Bohlmann/Hehemann aber die Chance auf zwei Punkte: Gegen die mehrfachen Norddeutschen Meister Sven Hielscher/Lars Beismann nach einem sehenswerten Spiel mit vielen guten Ballwechseln in drei Sätzen. „Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung in den Einzeln haben wir uns das Unentschieden verdient und nunmehr sechs Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz“, war Mannschaftsführer Carsten Dunkel zufrieden.