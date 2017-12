Sieg gegen Eintracht Braunschweig OTB Titans springen mit 65:47-Sieg auf Platz vier

Osnabrück. Vor Freude über den 65:47-Sieg (32:20) der Osnabrücker TB Titans über Eintracht Braunschweig entledigte sich ein Fan auf der Tribüne sogar seines Pullovers und feierte mit freiem Oberkörper ausgelassen mit. Am letzten Spieltag der Hinrunde sprangen die Titans mit ihrem dritten Sieg in Folge zumindest für eine Nacht auf den vierten Rang der 2. Frauenbasketball-Bundesliga. Die Platzierung haben sich die Titans hart erarbeitet und absolut verdient.

OTB-Trainer James Hannah strahlte nach dem sechsten Sieg aus zehn Spielen über das ganze Gesicht und sparte nicht mit Lob: „Wieder haben die Damen das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die gesamte Mannschaft hat wieder geschlossen zusammengestanden und sich diesen Sieg aber so was von verdient“, wusste Hannah, bei wem er sich zu bedanken hatte. Enge Verteidigung, Reboundhoheit (37 zu 29) und schnelles Fastbreakspiel hatte er im „kleinen Niedersachsenderby“ gefordert, und genau diese Zutaten lieferte sein Team auch ab. Nur einmal lagen die OTB-Frauen kurz hinten. Das war zu Beginn der Partie (2:4/3. Minute), als Brianna Wright, gleichzeitig an diesem Abend mit 14 Punkten Braunschweigs beste Punktesammlerin, die Gäste in Front brachte.

Titans ziehen früh davon

Danach zogen die Titans, die über volle 40 Minuten mit einer äußerst druckvollen Personenverteidigung agierten, das Tempo an. Als Xylina McDaniel einen Meter hinter der Dreiermarkierung den Ball durch die Reuse schickte, waren die Löwen um Trainerin Juliane Höhne zur ersten Auszeit genötigt (17:8/8. Minute). Mit konstantem Druck ging es im zweiten Abschnitt einer fair geführten Partie weiter. N‘Dea Bryant, mit 21 Punkten erneut beste Schützin ihres Teams, Annemarie Potratz und Maike Hagedorn bauten den Vorsprung stetig aus, so dass die Titans schon in der 13. Minute mit 13 Zählern vorne lagen. Auch Eintrachts Spielertrainerin Juliane Höhne, die sich im zweiten Abschnitt einwechselte und dem Team mit ihrer Erfahrung mehr Stabilität verleihen wollte, konnte keine richtungsändernden Impulse geben. „Wir sind richtig gut ins Match gestartet und haben als Team diesen Sieg errungen“, sagte Centerin McDaniel. Sie war es auch, die mit ihren 17 Punkten, 13 Rebounds und fünf Assists erneut ein starkes Ausrufezeichen setzte. Mit einer 32:20-Führung ging der OTB in die Halbzeit.

Personenverteidigung macht Eintracht Braunschweig mürbe

Braunschweig versuchte nach dem Seitenwechsel, noch einmal in Schlagdistanz zu kommen und verkürzte durch Ariel Hearns Dreipunktspiel auf neun Punkte Rückstand (41:32/25.). Die Antwort aber folgte auf dem Fuße. McDaniel und Esther Borchers wechselten sich in dieser Phase des Spiels ab und trafen zielsicher (50:36/29.). Im Abschlussabschnitt war den Gästen anzumerken, dass sie sich gegen die knackige Verteidigung der Titans aufgerieben hatten. Mehr und mehr taten sich jetzt Lücken für den OTB auf. Birte Seyer erhöhte nach schönem Ballgewinn zum 57:40, Bryant legte nach (59:40/35.). Das Spiel war längst entschieden, die Führung auch in der Höhe verdient. „Unsere starke Personenverteidigung hat den Ausschlag gegeben. Zudem haben wir uns zehn Würfe mehr als der Gegner erarbeit und sicherer getroffen. Erneut hat jeder seine Stärken eingebracht“, fasste es Hannah zusammen.