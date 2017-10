American Football OSC nimmt Osnabrück Tigers zum 1. Januar auf

Osnabrück. Sportlich war es eine Saison zum Vergessen für die Footballspieler des American Sports Clubs (ASC) Osnabrück Tigers, die mit dem vorletzten Platz in der Oberliga endete. Auch abseits des Spielfeldes lief nicht alles rund. Die Zukunft lässt aber auf Besserung hoffen. Zum 1. Januar will der OSC die Tigers aufnehmen.

Zum Saisonende sickerte durch, dass mit Björn Schaumberg bereits seit Juli ein neuer Vorsitzender bei den Tigers im Amt ist. Erst im vergangenen Dezember waren Andree Richter, Nils Weißenborn und Schaumberg in den Vorstand gewählt worden. Weißenborn und Richter, der weiterhin die Logistik rund um die Heimspieltage organisierte, zogen sich aus der Vorstandsarbeit zurück. Schaumberg blieb als Einziger im Amt und leitete den Verein. Damit lag es auch bei dem 25-Jährigen, die Gespräche mit dem Osnabrücker SC über eine Eingliederung des ASC in den größten Sportverein der Stadt zu führen.

Übergang in den OSC zum 1. Januar geplant

Der Plan sieht vor, dass sich der ASC als Verein auflöst und als Abteilung des OSC neugründet. Bereits im Winter 2016 hatten die Tigers-Mitglieder diesem Schritt zugestimmt. Vollzug konnte aber in den vergangenen Monaten nicht verkündet werden. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt Schaumberg nun.

Laut OSC-Geschäftsführer Hendrik Witte lag es nicht an den personellen Veränderungen bei den Tigers, dass sich die Gespräche in die Länge zogen. Es seien viele Details zu klären gewesen. Er hofft, dass erfahrene Tigers-Funktionäre wie Andree Richter und Frank Seveker, der bislang für die Sponsorensuche zuständig ist, mit ihrer Erfahrung auch im OSC erhalten bleiben. Der Übergang in den Verein ist zum 1. Januar geplant und mit dem Football-Verband abgestimmt. Die Heimspiele werden voraussichtlich wie gewohnt auf der Zentralen Sportanlage in Atter stattfinden. Witte ist noch auf der Suche, ob sich analog zu den Girolive-Panthers im Basketball ein Namenssponsor für das Football-Team finden lässt. Sonst würde die Mannschaft voraussichtlich als „OSC Tigers“ auflaufen.

Tigers-Verantwortliche wollen sich auf schwierige Sponsorensuche fokussieren

Durch den Anschluss hoffen die Tigers-Verantwortlichen, von der Kompetenz des OSC in Sachen Verwaltung und Organisation zu profitieren, sodass sie mehr Zeit in sportliche Belange und die finanzielle Grundlage investieren können. Die Gewinnung von Sponsoren hat laut Schaumberg höchste Priorität, gestalte sich in Osnabrück aber schwierig.

Tigers haben Verständnis für Wechsel der Cheerleader

Der Wechsel zum OSC findet ohne die Cheerleader statt, die sich bereits zum 1. September von den Tigers abgekoppelt hatten und nun als „Blueberry Cheerleader“ des Osnabrücker Turnerbunds firmieren. „Ich kann das verstehen. In der aktuellen Situation war es für alle Beteiligten schwierig“, sagt Schaumberg.

Die Cheerleader hätten zudem einen Verbandswechsel von der Cheerleading Vereinigung Deutschland (CVD) in den größeren Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland (CCVD) angestrebt. Das wäre nur mit hohen Verbandsstrafen verbunden gewesen, erklärt Schaumberg. Außerdem hätte innerhalb des ASC offiziell eine Cheerleading-Abteilung gegründet werden müssen. „Das sieht unsere Satzung aber nicht vor“, sagt der Vorsitzende.