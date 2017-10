Duell mit Erstligist winkt als Lohn VCO und Bad Laer spielen um Volleyball-Nordwestpokal in Osnabrück

det Osnabrück. Eine Premiere feierte der Volleyball Club Osnabrück (VCO) an diesem Samstag in der Sonnenhügelhalle mit der Ausrichtung der Endrunde des Nordwestpokals der Männer und Frauen. Mit dabei sind zwei Teams des Gastgebers und die noch ambitionierten Frauen des SV Bad Laer.

„Wir freuen uns alle wahnsinnig auf unser Halbfinale“, sagt Christina Schwarz. Die Mittelblockerin des Regionalligateams des VCO geht es in der Runde der letzten Vier gegen den Zweitligisten VfL Oythe vor allem darum, „dass wir an Erfahrung gewinnen und den Zuschauern ein gutes Spiel liefern.“ Der VCO hofft auf 150 bis 200 Zuschauer.

Auf ein kleines sportliches Wunder hoffen die Mannschaft und Verantwortlichen höchstens insgeheim. „Wir rechnen uns keine Chancen aus, aber wir wollen Sachen üben, die wir in der Saison brauchen“, sagt Trainer Gunnar Kraus, der sich noch mehr Konstanz als in den ersten beiden Saisonspielen von seiner Mannschaft wünscht.

Mehr als nur Erfahrung

Sein Nachsatz verrät dann aber doch, dass es um ein wenig mehr als allein um Erfahrung geht: „Wenn wir das in drei Sätzen schaffen, sind wir zufrieden.“ Gespielt wird am Samstag – auch bei den Männern – übrigens im Modus „Zwei Gewinnsätze“ – Kraus hofft also zumindest auf einen Satzgewinn. Zum Gewinn der ersten beiden Sätze sind je 25 Punkte nötig, im möglichen dritten Durchgang führen 15 Punkte zum Matchgewinn.

Im zweiten Frauen-Halbfinale trifft der SV Bad Laer auf Union Lohne, dem Ligakonkurrenten des VCO. Bad Laers Trainerin Danuta Brinkmann kennt den Gegner, weil sie im Vorjahr – damals noch mit dem VfL Oythe – im Nordwestpokal auf die Grafschafter getroffen war und ohne Satzverlust siegte. „Wenn wir es schaffen, den Druck hochzuhalten, dann werden die Lohnerinnen automatisch Fehler machen. Bereits mit den Aufschlägen wollen wir entsprechenden Druck erzeugen“, fordert Brinkmann.

Vor möglichem Finalgegner Oythe nicht bange

Auch vor dem möglichen Finalgegner Oythe wäre ihr nicht bange. Zum Zweitliga-Auftakt unterlag ihre Mannschaft beim VfL noch klar mit 0:3, als sie im ersten Spiel nach dem Aufstieg noch übernervös agierte. „Grundsätzlich haben wir gegen Oythe aber schon eine reelle Chance“, sagt Brinkmann, die sich freut, dass die Mannschaft „Woche für Woche stabiler“ wird und „eine starke Einheit“ bildet.

Auf die Halbfinals der Frauen (ab 13 Uhr) folgt das der Männer ab 15 Uhr: Neben dem Duell zwischen dem TSV Gießen Grizzlys (2. Liga) und der SVG Lüneburg (3. Liga) steht das Spiel zwischen dem Oberligisten VCO und dem Zweitligisten FC Schüttorf 09 an.

Sieger trifft auf VC Würzburg

„Schüttorf hat sich seit mehreren Jahren in der 2. Bundesliga etabliert. Wir hoffen angesichts des Dreiklassen-Unterschiedes, dass wir nicht einstellig in den Sätzen verlieren“, sagt Mittelblocker Oliver Bücker, der wie Zuspieler Florian Westphal verletzt ausfällt, während Außenangreifer Dirk Metzger beruflich unabkömmlich ist.

Der Sieger des folgenden Frauenpokal-Endspiels trifft im NVV-Pokal auf den Erstligisten VC Würzburg. Der Nordwest-Pokalsieger der Männer bestreitet derweil erst eine weitere Qualifikationsrunde zum großen deutschen Pokalwettbewerb.