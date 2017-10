Gleiches Auto, andere Trikots Dölle-Schwestern im Basketball-Derby erstmals Gegnerinnen

Osnabrück. Ein Familientreffen hat bei vielen wohl einen anderen Rahmen: Bei den Schwestern Tonia und Kira Dölle aus Bramsche fand es am Dienstag auf dem Basketballfeld statt. Beide standen sich in der 2. Bundesliga als Gegnerinnen gegenüber.

„Es ist schon witzig. Wir sind im selben Auto zum Derby angereist, haben aber unterschiedliche Trikots in den Sporttaschen“, sagte Kira Dölle. Seit dieser Saison spielt die 17-Jährige für die Osnabrücker TB Titans. Ihre Schwester Tonia Dölle trägt weiterhin das Trikot der Girolive-Panthers. „Es ist das erste Mal gewesen, dass wir in unterschiedlichen Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Da wir aber auf verschiedenen Positionen spielen, sind wir uns nicht so häufig begegnet“, sagte die 19-Jährige nach dem 56:55-Sieg des OSC und ergänzte: „Im Spiel versuchst du, das irgendwann auszublenden, und bist hoch konzentriert.“

Rückennummer 5 als Hommage an ihren Vater

Beim TuS Bramsche entdeckten die Schwestern die Liebe zum Sport. Trainiert wurden sie in der Jugend von ihren Eltern. Während Tonias Weg über Quakenbrück zum OSC führte, wechselte Kira schon früher vom TuS in die WNBL-Mannschaft des OSC.

„Basketball ist ein Teamsport, deshalb lieben wir ihn auch so“, sagen die Schwestern gleichzeitig, „und unsere Eltern haben uns natürlich geprägt“, ergänzt Tonia. Dabei kommt es nicht von ungefähr, dass beide mit der Rückennummer 5 auf dem Trikot auflaufen. „Das ist die Nummer von unserem Vater Jürgen“, schmunzeln sie. „Er hat ja in der Bundesliga gespielt. Deshalb wollten wir auch die Nummer 5 auf dem Trikot“, erklärt Kira Dölle.

Kira Dölle: Weitermachen, wo wir aufgehört haben

Im Osnabrücker Zweitliga-Derby behielt Tonia Dölle mit den Panthers knapp die Oberhand. Sie stand fast 18 Minuten auf dem Feld, während es ihre jüngere Schwester schon auf beachtliche 13 Minuten im Dress der Titans brachte. „Wir haben jetzt zwar zweimal verloren, aber ich denke auf den bisher gezeigten Leistungen gegen zwei Spitzenteams der Liga können wir aufbauen. Wir müssen genau da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben“, blickte Kira Dölle am Dienstag zuversichtlich nach vorne. Mit ihrer Mannschaft peilt sie einen Mittelfeldplatz in der Liga an.

Tonia Dölle: Müssen uns noch erheblich steigern

Ihre große Schwester verfolgt nach zwei Siegen indes andere Ziele: „Wir möchten wieder in die Playoffs. Wir müssen uns aber noch erheblich steigern“, lautet Tonia Dölles Fazit.

Ein Teamessen sprengt die Fahrgemeinschaft

Basketball ist immer Thema bei den Dölles. „Wir unterstützen uns gegenseitig und sprechen in der Familie viel über Basketball“, sagt Kira Dölle. „Und wenn wir jetzt kein gemeinsames Teamessen hätten, dann würden wir auch wieder mit dem selben Auto, mit dem wir nach Osnabrück gefahren sind, gemeinsam nach Bramsche fahren“, bekräftigte Tonia Dölle den Zusammenhalt der Geschwister – auch wenn sie in dieser Saison in unterschiedlichen Trikots spielen.