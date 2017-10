Motorrad-Trial, Deutsche Meisterschaft „Da war ich wirklich sprachlos“

Osnabrück. Viel Lob erhielt der MSC Osnabrück für die Ausrichtung der Läufe Nummer fünf und sechs zur Deutschen Meisterschaft im Motorrad-Trial am Piesberg. Allen voran Gerd Bücker, der seit 1977 ununterbrochen als Fahrtleiter tätig ist.

Im Fahrerlager roch es nach einer Benzinmischung; bei den zahlreichen Wohnmobilen herrschte Lagerfeueratmosphäre. Die Trial-Familie fand gerne wieder den Weg nach Osnabrück – wie zuvor schon in den letzten 40 Jahren. 1977 organisierte der MSC zum ersten Mal einen Piesberg-Trial, danach folgten 39 weitere, darunter vier WM- und acht Jugend-DM-Läufe. Dass ein Veranstalter jedes Jahr so ein Event auf die Beine stellt, ist hierzulande so gut wie einzigartig.

Deutschlandweite Anerkennung

Das große Engagement von Gerd Bücker und Co. wird deutschlandweit anerkannt, wie das Beispiel des Ehepaars Nicolaisen aus Flensburg zeigt, das seit Jahrzehnten in Osnabrück vorbeischaut – anfangs als Begleiter ihres Sohnes, jetzt als interessierte Zuschauer. „Wir wollen Ihnen großen Dank sagen, für das, was sie seit 40 Jahren für den Trialsport leisten“, waren die Worte, mit denen die beiden Bücker am Samstag mitten im Wald auf der Strecke überraschten und ein kleines Präsent überreichten. Am Abend im Festzelt zogen die Osnabrücker „Trial-Jungs“ nach, die dem MSC-Vorsitzenden aus Dankbarkeit einen Glaspokal und einen Wochenendtrip mit seiner Frau in einem Wohnmmobil schenkten. „Dies hier ist der richtige Rahmen, um diese einzigartige Leistung richtig wertzuschätzen“, sagte stellvertretend Stefan Blomeyer unter lautstarken Bravo-Rufen von Aktiven und Fans. „Da war ich wirklich sprachlos“, musste Bücker später ziemlich gerührt eingestehen.

Regen als Risikofaktor

Hinter dem Trial-Event stecken viele Ehrenamtler, wie Sektionsobmann Detlef Brockmeyer, der zusammen mit dem ehemaligen deutschen Spitzenfahrer Udo Lewandowsky vor der Veranstaltung in dreiwöchiger mühsamer Arbeit 24 verschiedene Sektionen für vier Schwierigkeitsgrade ausgekundschaftet hatte. „Wir hoffen natürlich immer, dass wir die Prüfungen nicht zu schwer gemacht haben“, so Lewandowsky. „Bei Regen sind die Prüfungen jedoch anders, als wenn sie trocken durchfahren werden. Das ist das Schwierige für uns.“ In der Auswertungsstelle sorgten Uwe Reinkemeier-Lay vom MSC und Stefan Behr vom Deutschen Motor Sport Bund für einen korrekten Ablauf und immer wieder für einen lockeren Spruch gegenüber den Aktiven. Von befreundeten Vereinen kamen viele Helfer und Wertungsrichter zum Einsatz. „Dafür einen herzlichen Dank“, freute sich Gerd Bücker über die großartige Unterstützung an zwei Tagen, ohne die die DM-Läufe nicht hätten stattfinden können - bei Dauerregen wie bei Sonnenschein. „Ein Dank geht auch an die Firma Cemex und an die Stadt, die uns immer das Gelände zur Verfügung stellen.“

Familiensport am Piesberg

Motorrad-Trial ist oftmals ein Familiensport, viele Trial-Artisten hatten ihre Eltern und/oder Geschwister im Schlepptau. Meta Wolf-Binder und Andreas Binder aus Kerzenheim bei Koblenz begleiteten ihre Söhne Hendrik und Marvin. „Wir fahren schon seit Jahren immer mit und sind quasi die Sponsoren“, erzählte Mutter Meta. Beim MSC gibt es momentan eine rund 40-köpfige Trial-Gruppe, die sich sonntags ab 10 Uhr zum gemeinsamen Training im Piesberg trifft. „Trial sieht gefährlicher aus als es ist“, äußert MSC-Pilot Patrick Sartor. „In den Prüfungen darf der so genannte Minder oder Wasserträger eingreifen, der den Fahrer auffangen darf, wenn er stürzt. Insgesamt sind wir gut geschützt, beim Fußball passiert mehr.“ Information für Interessierte: Eine gebrauchte Trial-Maschine kostet rund 3000 Euro, dazu kommen Kleidung und Ausrüstung für 500 Euro.

2018 erneut Jugend-DM-Läufe

Auch 2018 wird es wieder Motorrad-Trial am Piesberg geben. Dann finden in Osnabrück zum neunten Mal Läufe zur deutschen Jugendmeisterschaft statt. „Die deutsche Nachwuchsförderung liegt mir persönlich sehr am Herzen, deshalb machen wir auch keine WM mehr“, meint Bücker. Dann dürften die im Festzelt aufgestellten großen Fototafeln bereits Zuwachs bekommen haben. Schließlich gab es schöne Impressionen vom den DM-Läufen 2017 reichlich.