23:22-Erfolg in Oldenburg Frostmann hält Sieg der HSG Osnabrück fest

Osnabrück. Die Landesliga-Handballer der HSG Osnabrück sind nach der ersten Saisonniederlage in Schüttorf (23:26) zurück in der Erfolgsspur, mussten aber am Ende um den Sieg beim TvdH Oldenburg bangen. Torwart Johannes Frostmann sicherte den 23:22-Erfolg der HSG.

Frostmann wurde zum Matchwinner, als er kurz vor dem Ende des Spiels einen Gegenstoß von TvdH-Spielmacher Hendrik Sörnsen entschärfte und den Ausgleich verhinderte. Zuvor hatte sich die HSG lange schwer getan. Im dritten Auswärtsspiel in Serie hatten die Osnabrücker den besseren Start und führten mit 6:3 (10. Minute). Allerdings machten sich da schon Nachlässigkeiten bemerkbar, wie die HSG mitteilte. Defensiv ließen die Gäste zu viele Würfe aus dem Rückraum zu und waren in den Zweikämpfen zu passiv. Im Angriff lebte Osnabrück in erster Linie von den Einzelaktionen von Jan-Nicolas Pötter und Johannes Rüschen. Bis zur Pause hatte Oldenburg den Rückstand egalisiert (13:13).

HSG vergibt Chancen und bleibt ab der 54. Minute ohne Treffer

Zurück aus der Kabine, verteidigte die HSG aggressiver gegen den Rückraum, verbuchte einige Ballgewinne, aber leistete sich dann vor dem TvdH-Tor „Chancenwucher in Reinform“, wie es die Osnabrücker selbst formulierten. Es kam, wie es kommen musste: Während die HSG ihre Möglichkeiten ausließ, zog Oldenburg bis auf 17:14 (38. Minute) davon. Gäste-Trainer Timm Dietrich stellte im Rückraum um, und auch die kämpferische Einstellung stimmte. So glich die HSG aus und ging später durch Pötters zehnten Treffer des Spiels mit 22:19 in Front. Das war aber noch nicht die Entscheidung. Auch Rüschens 23:20 (54.) brachte keine Sicherheit, denn die Gäste blieben danach ohne weiteren Treffer und agierten fahrig im Angriff. TvdH-Spielmacher Sörnsen sorgte in der 58. Minute für den Anschlusstreffer, scheiterte dann aber an Frostmann und musste in den letzten 90 Sekunden wegen einer Zeitstrafe mit ansehen, wie die HSG den Sieg über die Zeit brachte.

Durch den dritten Sieg im vierten Spiel hält die HSG den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga, hat aber noch einige Defizite aufzuarbeiten, bevor am 21. Oktober das Heimspiel gegen den TV Bohmte ansteht.