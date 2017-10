Bäuml und Kadlec auf Meisterkurs Trial-Topstars sind im Piesberg nicht zu schlagen

pv Osnabrück. Es war dreckig, nass und laut im Piesberg. Den rund 100 Motorrad-Trial-Artisten aus dem ganzen Bundesgebiet machten diese zum Teil schwierigen Bedingungen beim fünften und sechsten Lauf zur Deutschen Meisterschaft aber nichts aus: Steile Schotteranstiege, gewaltige Felsen, rutschige Baumstämme – Franz Kadlec und Co. war keine Herausforderung zu anspruchsvoll.

Im Vorfeld galten sie als haushohe Favoriten, und dieser Rolle hielten sie auch stand. Der 20-jährige Franz „Franzi“ Kadlec aus dem bayrischen Reichersbeuern und die 19-jährige Theresa Bäuml aus Winningen an der Mosel dominierten wie erwartet als bisher unangefochten Führende in der Meisterschaftswertung beide DM-Läufe – egal ob Samstag bei Dauerregen oder am Sonntag bei Sonnenschein. Die endgültigen Entscheidungen um die Deutsche Meisterschaft fallen in 14 Tagen im ostwestfälischen Wüsten – für beide ist der Titel bei voller Punktzahl nur noch Formsache.

Kadlec dominiert nach Belieben

Kadlec gewann am Samstag den fünften DM-Lauf (5/7/6 = 18 Strafpunkte) mit deutlichem Vorsprung vor Jarmo Robrahn (Bergfeld-Siegen, 27/25/7 = 59) und Max Faude (Sindelfingen 21/32/16 = 69). In Lauf sechs mit 30 Sektionen gab es die gleiche Reihenfolge: Kadlec (9) fuhr vor Robrahn (37) und Faude (45) zum Sieg. Die Dominanz des diesjährigen WM-Neunten war derart überragend (56 von 66 Sektionen ohne Fehler), dass Fahrtleiter Gerd Bücker vom veranstaltenden MSC Osnabrück bei der ersten Siegerehrung am Samstagabend im Festzelt feststellte: „Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen, damit du nicht mehr so dominierst.“ Kadlec kannte die Antwort: „Schwerere Sektionen, wie zum Beispiel bei der WM.“ Der Dritte Max Faude, der mit Kadlec und Robrahn in der Vorwoche für Deutschland beim „Trial des Nations“ im spanischen Baiona Siebter geworden war, freute sich über das anspruchsvolle Terrain am Piesberg. „Hier muss man technisch gut fahren. Das mag ich. Um Franzi zu schlagen, muss man konstant sein.“ Kadlec fand lobende Worte für seine Konkurrenten: „Ganz so leicht war es nicht. Jarmo hat immerhin eine Siebener-Runde gefahren.“

Passagen am Sonntag zu rutschig

Die Trial-Fahrer der fünf Wertungsklassen mussten am Samstag dreimal zwölf Sektionen in einer Gesamtfahrzeit von sechseinhalb Stunden absolvieren. Am Sonntag wurde auf dreimal zehn Sektionen reduziert. Die Strecke war in einigen Passagen zu rutschig geworden.

Bäuml: Ich wusste, dass es eng wird

Bei den Frauen tat sich die Siegerin der ersten vier DM-Läufe, Theresa Bäuml, am Samstag in den ersten beiden Umläufen schwer. Die Europameisterin von 2015 und 2016 lag mit vier Punkten Rückstand auf Rang zwei hinter Ina Wilde (Schwerte), um sich mit einer 14er-Runde (Wilde: 21) noch auf Rang eins vorzuschieben. „Es war rutschig. Ich wusste vorher, dass es eng wird. Wenn die anderen mich schlagen können, dann hier am Piesberg“, sagte Bäuml, die auch am Sonntag mit 31 Strafpunkten ihre Konkurrentinnen Ina Wilde (38) und Kathrin Döhla (51) hinter sich ließ.

Hobbypilot Winkelmann auf Rang zwei

Aus Osnabrücker Sicht fuhr Tim Winkelmann (Achmer) in der drittstärksten Leistungsklasse, dem Trial-Pokal, die Plätze fünf und drei heraus. „Ich war locker, und beim sechsten Lauf hat mir die dritte Runde ein noch besseres Ergebnis versaut“, ärgerte sich der Hobbypilot, der in der Endabrechnung nur zwei Strafpunkte hinter dem Klassensieger Lukas Brocke lag. Zweimal Dritter wurde Patrick Sartor (Rulle) in der „Open Klasse“ für Hobbypiloten.

Entwarnung nach Sturz am Samstag

Eine Schrecksekunde gab es am Samstag, als der Wettbewerb kurzzeitig nach einem Sturz von Luca Winkler (Eichenbühl) unterbrochen werden musste. Gerd Bücker gab am Sonntagnachmittag Entwarnung: „Er ist noch im Klinikum, aber bereits wieder auf dem Wege der Besserung.“