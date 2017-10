Überraschend glatt 3:0 in Hamburg Erster Zweitliga-Sieg: SV Bad Laer für Mut und Tempo belohnt

Bad Laer. Von einer tollen Mannschaftsleistung beim so nicht zu erwarteten 3:0 als Gast des zuvor ungeschlagenen Volleyball-Team Hamburg schwärmte Danuta Brinkmann als Trainerin der Zweitligaspielerinnen des SV Bad Laer: „Wir haben sehr mutig gespielt und hatten keine echte Schwächephase – es war einfach super.“

Alle Sätze (25:17, 25:18, 25:17) gewannen die im dritten Saisonspiel erstmals siegreichen Gäste glatt. „Wenn einmal etwas schieflief, waren die Mädels sofort wieder da“, schwärmte Brinkmann, die ihre erste Sechs mit Alina Hellmich, Michelle Bollien, Anika Brinkmann, Laura Seete, Johanna Müller und Franziska Bentrup durchspielen ließ, um den starken Rhythmus beizubehalten. „Aber auch die Ersatzspielerinnen haben aufgrund ihrer starken Trainingsleistungen einen wichtigen Anteil an unserem ersten Sieg“, betonte die Trainerin: „Alle waren hochmotiviert. Wir hatten durchweg eine tolle Stimmung im Team“, freute sich Danuta Brinkmann.

Lediglich den zweiten Durchgang gestalteten die Hanseatinnen bis zum 16:17 spannend – dann setzte Kapitänin Franziska Bentrup zu einer starken Aufschlagserie an. Unterstützt von zwölf mitgereisten Fans, geriet Bad Laer in den 71 Spielminuten nicht einmal in Rückstand. Auch die ungewohnte zehnminütige Pause vor dem dritten Satz brachte die Gäste nicht aus dem Rhythmus: „Wir haben gleich daran angeknüpft, wo wir aufgehört hatten“, lobte die erfahrene, vom VfL Oythe zum SV Bad Laer gewechselte Trainerin.

Überhaupt war Brinkmann erstmals sehr zufrieden mit den Aufschlägen, die verhinderten, dass der Gegner in sein gewohnt flottes Spiel fand. Auch im Block und in der Ballannahme waren die Bad Laererinnen klar überlegen. Und so konnte Spielmacherin Michelle Bollien mit exakten Zuspielen für ein konstant hohes Tempo sorgen. „Ich freue mich, dass der Hamburger Trainer Jan Maier Michelle zur besten Spielerin gewählt hat. Normalerweise stehen ja mehr die Angreiferinnen im Fokus, und die Zuspieler werden mehr als Diener der Mannschaft betrachtet“, so Brinkmann nach den „wichtigen, so nicht eingeplanten drei Punkten“.

Doch Brinkmann wäre nicht Zweitliga-Trainerin, wenn sie nun nicht Bodenhaftung beim Aufsteiger einfordern würde: „Die Saison ist noch lang. Es gibt noch keinen Grund, anzunehmen, dass wir jetzt mit den unteren Plätzen nichts mehr zu tun haben.“