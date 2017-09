Ausfall von Christian Rußwinkel schmerzte 18:24 – Ersatzgeschwächte Bissendorfer offensivschwach

Bissendorf. Ungewohnte Offensivprobleme hatte der kurzfristig ersatzgeschwächte Handball-Oberligist TV Bissendorf-Holte bei der nicht einkalkulierten 18:24 (9:13)-Heimniederlage gegen den VfL Edewecht.

Einen schweren Stand hatte vor rund 250 Zuschauern insbesondere Fabian Rußwinkel, der seinen leicht am Knie verletzten Bruder Christian, der am Freitagmorgen passen musste, in der Rückraum Mitte ersetzen musste. „Fabian hat das Möglichste versucht und es auf ungewohnter Position ordentlich gemacht. Er hat es von den Rückraumspielern noch am besten gelöst“, lobte Trainer Malte Mischok.

Dennoch haperte es im Angriff, weil die Bissendorfer falsche Entscheidungen trafen, überhastet abschlossen, oft die Außen übersahen – und gerade bei der zweiten und dritten Welle den Ausfall des zuvor effektiven und formstarken Christian Rußwinkel nicht kompensieren konnten. „Ohne Christian fehlt uns halt Qualität“, redete Mischok nicht um den heißen Brei herum.

Weitere Artikel aus dem Sport der Region finden sich hier >>

Defensiv lief es dagegen deutlich besser, nachdem Tim Brauner Torjäger Tobias Meyer (5 Tore) übernahm, der mit dem Ex-Bissendorfer Louis Kamp (7) den Hauptanteil an der zwischenzeitlichen 11:4-Führung (15.) trug. Zur Pause verkürzte der TVB auf vier Treffer. „In dem Moment hatten wir noch den Glauben, das Ding drehen zu können“, erklärte Mischok.

Dreimal kam der TVB nach dem Seitenwechsel noch auf zwei Tore heran, doch einem Punkt kam er nicht mehr nahe. Nachdem Bissendorf zum 15:17 getroffen hatte, vergab das Team die Chancen auf den Anschluss.Doch die Gastgeber bekamen ihre Offensivschwäche am Freitagabend einfach nicht in den Griff. „Wir hätten noch zwei Stunden spielen können und hätten heute immer noch keine Chance gehabt“, gestand Bissendorfs Coach.