2. Basketball-Bundesliga OTB Titans wollen Schritt für Schritt ins Mittelfeld

Mit ihrem neuen Trainer James Hannah (rechts) starten die OTB Titans in die 2. Bundesliga: Katrin Sokoll-Potratz, Marie Ovelgönne, Annemarie Potratz, Esther Borchers, Maike Hagedorn (vorne, von links) sowie Julia Dzeko, N’Dea Bryant, Xylina McDaniel, Birte Seyer, Michelle Müller, Carla Jankowski und Clara Schwartz (hinten, von links). Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Die Osnabrücker TB Titans wollen in dieser Saison nicht so lange um den Klassenerhalt zittern wie in der vergangenen Spielzeit. Nach dem Trainerwechsel in der Vorbereitung braucht das Team aber noch Zeit, sich zu finden.