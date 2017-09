Volleyball-Zweitligist optimistisch Bad Laer: Nach erstem Punkt in Hamburg der erste Coup?

Wieder jubeln wollen die Volleyballerinnen des SV Bad Laer. Foto: Swaantje Hehmann

Bad Laer. Bei dem in beiden bisherigen Saisonspielen ungeschlagenen Volleyball-Team Hamburg am Samstagabend überraschend einen Punkt oder mehr mitnehmen und dann vor der Übernachtung in der Hansestadt gebührend feiern – klare Vorstellungen haben die Volleyballerinnen von Zweitliga-Aufsteiger SV Bad Laer vor dem dritten Saisonspiel.