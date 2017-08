Fascher will Atalan-Stil fortsetzen SFL-Trainer: „Defensivspezialist? Ein Schmarrn“

Lotte. Der Auftakt unter dem neuen Trainer Marc Fascher war beim 1:1 gegen den FSV Zwickau schon ansprechend. Am Dienstag will Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte den nächsten Schritt gehen – und mit dem ersten Saisonsieg nach den großen Turbulenzen der Vorwochen für ruhigeres Fahrwasser sorgen.

Wie ist Paderborn in die Saison gestartet? Spektakulär: Nach dem 4:4 nach 4:1-Führung zum Auftakt beim Halleschen FC landete der SCP einen 3:2-Heimsieg über den Chemnitzer FC – wobei beide Teams einen Strafstoß vergaben. Rechtsaußen Ben Zolinski traf in beiden Spielen. Trainer Steffen Baumgart, seit Ostermontag im Amt, verlor mit dem SCP, der nur aufgrund des Zwangsabstiegs von 1860 München noch Drittligist ist, bislang kein Pflichtspiel. Unter anderem besiegte er in der Vorsaison Lotte im Ligaheimspiel und im Finale um den Westfalenpokal mit Heimvorteil jeweils 3:1. Das Liga-Hinspiel hatte SFL mit 6:0 gewonnen.

Was sagt Baumgart zur Aufgabe in Lotte? „Das wird sehr schwer, Lotte wird wenig Lücken lassen“, äußert er: „Wir wollen unsere Chancen konsequent nutzen und defensiv nicht so löchrig auftreten wie zuletzt. Meine Jungs haben zu hektisch reagiert, aber aus Fehlern lernt man. Wir wollen an unsere Lotte-Serie anknüpfen.“

Wie sieht Marc Fascher den Gegner? Dazu wollte sich der neue SFL-Trainer am Montagmittag nicht näher äußern. „Ich muss erst noch das zweite Saisonspiel auf Video sehen. Sie hatten auch einen Umbruch. Wir sind auf eine starke Offensive und eine Defensive mit Schwachpunkten eingestellt.“

Welchen Eindruck hat Fascher von seinem neuen Club? „Lotte hat den Ruf eines Dorfvereins – die Gallier sozusagen“, so der Neue, der den SFL-Weg seit Jahren verfolge: „Ich bin absolut positiv überrascht. Ich habe großen Respekt davor, was hier gewachsen ist und wie es intern abläuft – alle Achtung.“

An welchen Stellschrauben will Fascher drehen? Der Coach betont, dass es fehl am Platze sei, das Team derzeit mit Änderungen zu überfrachten. Das sei auch nicht gravierend nötig, denn grundsätzlich könne er sich sehr gut mit dem identifizieren, was sein Vor-Vorgänger Ismail Atalan in Lotte geschaffen habe. „Mir eilt der Ruf voraus, ein Defensivspezialist zu sein. Aus meiner Sicht ist das alles Schmarrn“, so Fascher, der auf seine Zeit bei Rot-Weiß Essen mit einem torfreudigen Team verweist: „Atalan war sehr offensivfreudig, vielleicht stelle ich das Team einen Tick kontrollierter ein. Das ist aber nur eine Nuance.“ Fascher freut sich, dass sein Kader „alle Antennen ausgefahren“ hat und ihm die Zusammenarbeit leicht macht.

Was ist das Ziel für Dienstag? „Wir wollen ein Tor mehr schießen als Paderborn“, sagt Fascher: Wir brauchen eine Steigerung in der Chancenverwertung.“

Und wie geht es aus? Faschers Wünsche erfüllen sich: Lotte gewinnt mit 2:1.

