Beachvolleyball, Deutsche Meisterschaft Bad Laerer Volleyballtalente feiern Titel

Der SV Bad Laer hat die erste Auflage der Deutschen Beachvolleyballmeisterschaft in der Altersklasse U15 gewonnen. Mit nur einem Satzverlust in sechs Spielen dominierten die fünf Volleyballerinen aus Bad Laer die Konkurrenz im Hamburger Stadtpark und sicherten sich verdient die Goldmedaille.

16 Teams umfasste das Teilnehmerfeld der U15-Juniorinnen, wobei die Volleyballtalente vom SV Bad Laer auf Platz zwei der Setzliste ins Turnier gingen und zum engsten Favoritenkreis gehörten. Dieser Rolle wurden Luisa Aulenbrock, Julia Gahl, Eva Hollmann, Astrid Schaiper und Flora Schwöppe in der Vorrunde mehr als gerecht. Ohne Satzverlust zogen die Schützlinge vom Trainerteam um Franka Schwöppe und Stefan Bertelsmann gegen die Gruppengegner WiWa Hamburg, L.E. Volleys und VCO Rhein-Neckar 2 ins Viertelfinale ein.

Revanche im Halbfinale

Auch hier hielten sich die SVB-Mädchen schadlos und erreichten gegen den SC Eintracht Berlin, der in seiner Vorrundengruppe Zweiter wurde, souverän das Halbfinale. Das folgende Duell mit den an Nummer eins gesetzten Volleyballerinnen vom FTSV Straubing galt als vorgezogenes Finale. Zwar gerieten die Bad Laerer Mädchen im ersten Doppel ins Hintertreffen, kämpften sich dann jedoch stark zurück und zogen mit einem 3:1-Erfolg ins Endspiel ein. Damit gelang den Volleyballtalenten die Revanche für die Halbfinalniederlage im Vorjahr in der Halle. Verkraften mussten die Bad Laerer allerdings den Ausfall von Astrid Schaiper. Schaiper wurde verletzt ausgewechselt und von Luisa Aulenbrock ersetzt.

Sechs Spiele, sechs Siege

Die Bad Laerer zeigten sich davon unbeeindruckt und sorgten im Finale für klare Verhältnisse: Die Juniorinnen des SC Potsdam hatten den SVB-Mädchen nur wenig entgegenzusetzen und mussten sich klar mit 4:0 Sätzen geschlagen geben. Damit krönten sich die Bad Laerer Volleyballtalente zum ersten Deutschen Meister ihrer Altersklasse. Die sensationelle Bilanz nach drei erfolgreichen Turniertagen: Sechs Spiele, sechs Siege, 23:1 Sätze.

Aus dem Sauerland nach Hamburg

Dabei hatten vier der fünf Spielerinnen noch bis kurz vor Turnierbeginn auf der Mädchenfreizeit der Gemeinde Bad Laer in Medebach im Sauerland geweilt. Passend zur Deutschen Meisterschaft waren die Mädchen nach Hamburg gereist – zusammen mit Fans, Familie und Freunden.

ASV Dachau gewinnt

In der Jungen-Konkurrenz, mit 18 Teams etwas stärker vertreten, setzte sich derweil der ASV Dachau im Finale gegen den TV Rottenburg durch und darf sich ebenfalls erster Deutscher Meister im Beachvolleyball der U15-Junioren nennen. Die an eins gesetzten Dachauer wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gaben im gesamten Turnierverlauf nur drei Sätze ab.

Lob für reibungslosen Ablauf

Großes Lob erntete auch die Organisation bei der Premiere der Deutschen U15-Meisterschaft. Der Ausrichter HT Barmbeck-Uhlenhorst sorgte für einen reibungslosen Ablauf des Turniers und ausgelassene Stimmung im Hamburger Stadtpark. Für die Gastgeber sprang letztlich der 12. Platz in der Jungen- und der 16. Platz in der Mädchen-Konkurrenz heraus.