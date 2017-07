Vor der U-20-DM in Ulm Opitz (SC Melle) will gleich zweifach in die Top acht

Melle. Von Freitag bis Sonntag steigen die Deutschen U-18-/U-20-Leichtathletikmeisterschaften in Ulm, wo auch die Erwachsenenstaffeln ausgetragen werden. Rund 15 Starter dieser Region sind dabei. Fünf von ihnen stellen wir vor – heute Ann-Christin Opitz (SC Melle).

Gleich drei Normen knackte die gebürtige Wellingholzhausenerin in diesem Jahr und qualifizierte sich für die Rennen über 2000 Meter Hindernis, 1500 und 3000 Meter. Das Problem: Die 3000- und 1500-Meter-Rennen überschneiden sich bei der Deutschen Meisterschaft zeitlich. „Wir haben lange hin und her überlegt. Ich habe mich dann für die 3000 Meter entschieden, weil da eine bessere Zeit und Platzierung herausspringen könnte“, erzählt Opitz. Es war keine leichte Entscheidung, denn die 1500 Meter liegen der FSJlerin beim SCM eigentlich besser.

Das Rennen über 3000 Meter im Donaustadion in Ulm wird erst ihr dritter Wettkampf überhaupt über diese Distanz sein. Entsprechend ist noch Luft nach oben, betont Opitz: „Mein erstes Rennen über 3000 Meter bin ich zu schnell angegangen. Im zweiten Rennen in Hamburg war ich im Ziel noch gar nicht richtig kaputt.“ In der Hansestadt wurde sie Norddeutsche Meisterin in der Altersklasse U20. Mit einer Zeit von 10:16,69 belegt sie Platz zwei in der niedersächsischen Bestenliste. Die 2000 Meter Hindernis läuft Opitz erst zum zweiten Mal. Ihre persönliche Bestzeit liegt bei 7:12,71 Minuten, womit sie Platz fünf in der niedersächsischen und Platz neun in der deutschen Bestenliste belegt.

Opitz begann ihre sportliche Karriere beim TV Wellingholzhausen mit Turnen, Tennis und Handball. Bereits als Kind hatte ihr Vater Günter sie zum traditionellen Meller Stadtlauf mitgenommen. „Anni“, wie sie von vielen genannt wird, ging später auf das Gymnasium Melle und wechselte dann zum SC Melle. Dort kam sie über das Trampolinturnen zur Leichtathletik und in die Leistungsgruppe von Frank Rüdiger. Unter ihrem heutigen Trainer Rene Romdane-Hebbe vollzog sie mit der Spezialisierung auf die mittleren Laufstrecken in der Sommersaison 2016 einen Leistungssprung, der in den Gewinn der norddeutschen Meisterschaft über 1500 Meter und Platz neun bei den deutschen Meisterschaften mündete.

Das Ziel für die DM ist klar: „Ich möchte in beiden Disziplinen unter die ersten acht kommen und versuche natürlich auch, neue Bestzeiten zu laufen“, sagt Opitz. Grund zum Optimismus gebe es genug, versichert die Athletin: „Ich habe mich in diesem Jahr von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert. Es ist noch Luft nach oben.“

Zweiter DM-Teilnehmer des SCM ist Mathis Seelhöfer, der in der Altersklasse U18 über 400 und 800 Meter startet. Er knackte die Norm in der kürzeren Distanz mit einer Zeit von 51,05 und Platz drei der niedersächsischen Bestenliste. In seiner Paradedisziplin über 800 Meter führt Seelhöfer die Bestenliste des Landes an.