Deutsche Junioren enttäuschen Niedersachsen-Rundfahrt in Wallenhorst mit norwegischer Dominanz

Wallenhorst. Norwegische Festspiele erlebte die 23. und vermutlich letzte Internationalen Niedersachsen-Rundfahrt der Junioren in und rund um Wallenhorst. Die Radsporttalente der Nationalmannschaft feierten einen Doppelsieg in der Gesamtwertung und gewannen alle Sondertrikots.

Dass die Jungs von Trainer Kai Lexberg zu den Favoriten der Rundfahrt zählten, war bereits vorher klar. Doch die gezeigte Dominanz überraschte. „Die Norweger haben mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt und bewiesen, dass sie das weltbeste Team sind. Das war eine sensationelle Vorstellung“, staunte Otto Pätzold, Geschäftsführer des Vereins Internationale Niedersachsen-Rundfahrt (INR).

Bereits auf der ersten Etappe am Freitag gelang den Norwegern mit Jonas Iversby Hvideberg, Sören Waerenskjold und Olav Hjaemseter ein Dreifachsieg. Hvideberg hatte sich kurz vor dem Ziel aus einer Fluchtgruppe abgesetzt und den Erfolg souverän nach Hause gefahren. Das Zeitfahren am Samstagmorgen zwischen Achmer und Ueffeln gewann Andreas Leknessund, ebenfalls aus der norwegischen Nationalmannschaft, mit 3,44 Sekunden Vorsprung auf den besten Deutschen Juri Hollmann (Nationalteam). Waerenskjold wurde Dritter und übernahm das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

„Einfach nicht gut genug“

Im zweiten Teil der zweiten Etappe am Samstagnachmittag über 94,2 Kilometer brach der Belgier Arne Marit (Team Van den Hauwe) die norwegische Dominanz. Den Zielsprint entschied Marit vor dem Dänen Johan Tiedema Langballe (Herning CK Junior) und dem Luxemburger Ken Conter (Nationalmannschaft) für sich. Die Königsetappe am Sonntag über 114,3 Kilometer gewann mit Jens Vanoverberghe (Van Moer Logistics Team) wiederum ein Belgier, der sich kurz vor dem Ziel entscheidend vom Hauptfeld absetzen konnte. Vizeweltmeister Niklas Märkl (LV Württemberg) wurde Dritter.

Die Gesamtwertung entschied Sören Waerenskjold mit elf Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Olav Hjemsaeter für sich, das Treppchen komplettierte der niederländische Cross-Weltmeister Thymen Arensmann. Als bester Bergfahrer wurde Hjemsaeter ausgezeichnet, Sieger Waerenskjold bekam außerdem das gepunktete Trikot des besten Sprinters und das rote Trikot als bester Fahrer des jüngeren Jahrgangs überreicht.

Größtenteils enttäuschend präsentierten sich die deutschen Fahrer. Hollmann landete in der Endabrechnung auf Platz acht, Dominik Röber vom sächsischen Team Schwalbe auf Rang zwölf. Die Podiumsplätze von Hollmann im Einzelzeitfahren und von Märkl am letzten Tag waren Lichtblicke. Eine Rundfahrt zum Vergessen erlebte die niedersächsische Landesauswahl. Bereits nach dem ersten Tag gaben fünf der sechs angetretenen Fahrer auf oder verpassten das Zeitlimit. Nur Michel Gießelmann hielt die niedersächsischen Farben hoch und zeigte sich am letzten Tag angriffslustig. „Die Deutschen waren so, wie wir es befürchtet haben, und sind im Moment einfach nicht gut genug“, haderte Pätzold mit dem Abschneiden der Lokalmatadoren.

Sieger Waerenskjold freute sich indes über den Erfolg: „Ich bin sehr glücklich, hier gewonnen zu haben. Ich hatte einen Platten in der zweiten Runde, bin aber wieder zurückgekommen und habe nicht zu viel Energie verschwendet. Im Finale hatte ich nicht mehr die Beine, um mitzusprinten.“ Lobende Worte fand der 17-Jährige für seine Mannschaft: „Wir haben ein fantastisches Team. Sie haben alle einen tollen Job gemacht, speziell Andreas Leknessund, der jede Attacke mitgegangen ist.“

„Viel Herzblut“

Gute Stimmung herrschte auch bei den zahlreichen Zuschauern im Start- und Zielbereich und rund um die Strecke. Grillpartys im Vorgarten oder auf dem Balkon waren dabei die beliebteste Art, dem Spektakel beizuwohnen. An der Talstraße in Lechtingen hatte sich am Samstag eine Gruppe mit einem Planwagen und überdimensionaler Deutschland-Fahne eingerichtet und verfolgte das Rennen mit dem einen oder anderen Kaltgetränk.

Organisator Pätzold blickte am Sonntag mit reichlich Wehmut auf 17 Ausgaben der traditionsreichen Rundfahrt in Wallenhorst zurück. Weil sich der Verein INR bald auflöst, steht die Zukunft der Veranstaltung in den Sternen. „Das tut mir schon weh. Hier fließt viel Herzblut rein, und wir haben tolle Erfahrungen in Wallenhorst gemacht und viele Freunde gefunden. Irgendwie hoffe ich aber, dass es weitergeht. Für den Ort, die Gemeinde und die tollen Zuschauer“, sagte Pätzold.