Ankumerin „echter Wettkampftyp“ Wittmann mit Siegchancen bei U-18-DM in Ulm

Ankum. Von Freitag bis Sonntag steigen die Deutschen U18/U20-Leichtathletikmeisterschaften in Ulm, wo auch die Erwachsenenstaffeln ausgetragen werden. Rund 15 Starter dieser Region sind dabei. Fünf von ihnen stellen wir vor – heute Kira Wittmann (Quitt Ankum).

Aller guten Dinge sind drei: Unter diesem Motto tritt die Badbergenerin Wittmann in der Donaustadt an. Zweimal ist die vor zweieinhalb Wochen 17 Jahre alt gewordene Leichtathletin in diesem Jahr mit starken Leistungen knapp an einem großen Meilenstein gescheitert: Bei der Hallen-DM in Sindelfingen verpasste sie im Dreisprung (12,13 Meter) Silber um zwei und Bronze um nur einen Zentimeter: „Das sind Winzigkeiten in dieser Disziplin. Ich ärgere mich heute noch schwarz.“

Vor gut einem Monat steigerte sie ihre Bestweite bei der U-20-Gala in Schweinfurt auf 12,76 Meter. Für ein mögliches Ticket zur U-18-WM in Nairobi (Kenia) fehlten hier vier Zentimeter. „Die Gala war nach Nominierungsschluss. Hätte ich die 12,80 Meter geschafft, hätte mich der DLV vielleicht mitgenommen“, sagt Wittmann, dessen Vater Reinhard Wittmann und Opa Herbert Holzkamp jeweils auf Kreisebene erfolgreich Leichtathletik betrieben haben – im Sprint, der ehemals auch die Spezialdisziplin von Kira Wittmann war.

In gleich vier Disziplinen hat sie sich für Ulm qualifiziert: Über 100 Meter, die 4x100-Meter-Staffel der Gemeinschaft Ankum/Lingen/Löningen sowie im Weit- und Dreisprung. „Über 100 Meter werde ich wohl so oder so nur den Vorlauf bestreiten, um Kräfte zu sparen“, so Wittmann, die 2018 in der Berufsschule Bersenbrück ihr Fachabitur baut. Solang wird Wittmann, die zweiwöchentlich einmal im niedersächsischen Leistungszentrum Hannover trainiert und sich längst auf den Dreisprung spezialisiert hat, auf jeden Fall noch unter dem Vereinscoach Alois Harmeling aktiv sein: „Ohne meinen Trainer wäre ich es nie soweit gekommen. Er tut alles für mich“, lobt die 17-Jährige, die „riesige Vorfreude“ auf die vierte Teilnahme an den höchsten nationalen Wettkämpfen nach der Freiluft-DM 2017 in Mönchengladbach und den Hallenmeisterschaften 2016 in Dortmund und 2017 in Sindelfingen verspürt.

„Kira ist unkompliziert“, sagt Harmeling: „Und sie ist ein echter Wettkampftyp. Sie kann sich in großen Wettkämpfe voll konzentrieren und zur Bestform steigern.“ Der Trainer und sein Schützling erwarten in Ulm eine Dreisprung-Medaille. In dieser Saison sprang noch niemand weiter als Wittmann, die mit Harmeling und ihrem Vereinskameraden Tim Struckmann (U 20/über 400 Meter qualifiziert) die Reise in die südöstliche schwäbische Alb antreten wird.