Vor der Premiere in Sachsen SF Lottes Trainer Fascher: Wir müssen in Zwickau eklig spielen

Lotte/Zwickau. Das positive ländliche Image, das sich die Sportfreunde Lotte in der Vorsaison gepaart mit den DFB-Pokal-Sensationen aufbauten, ist zuletzt gewaltig gebröckelt. Freundliche Schlagzeilen kann und will der Fußball-Drittligist am Samstag beim FSV Zwickau schreiben.

Wie geht der neue Trainer Marc Fascher die Spielvorbereitung an? Am Donnerstag leitete er seine erste Einheit, am Freitag um 9.15 Uhr die zweite, in der die Standardsituationen im Vordergrund standen. Um 12 Uhr fuhr der Mannschaftsbus in Lotte ab. Fascher schaute sich auf der Hinfahrt den Zwickauer Auftritt in Chemnitz (0:1) auf Video an. „Ich will immer alles über den Gegner wissen, richte mich aber bestimmt nicht komplett an unseren Widersacher“, sagt der 48-Jährige generell. Einzelgespräche stehen ebenfalls am Nachmittag und am Abend im Hotel an. „Ich habe nur 48 Stunden zur Vorbereitung. Ich verarbeite meine Eindrücke über Nacht und entscheide dann über die Aufstellung“, so Fascher.

Gibt es Veränderungen im Vergleich zum 0:2 gegen Rostock? Zumindest im 18er-Kader. Anstelle von Mittelfeldspieler Marco Hober ist Innenverteidiger Maximilian Rossmann im 18er-Kader. Ob der Zugang aus Mainz sein Debüt feiert, ließ Fascher offen. Joshua Putze und Bernd Rosinger hatten sich in der Vorwoche für einen Startelfeinsatz aufgedrängt. Spielt Rossmann neben dem einsatzfähigen Jonas Acquistapace, dürften im Mittelfeld Heyer oder Putze den Platz von Hober übernehmen. Für Tim Gorschlüter kommt die Parte ebenso zu früh wie für Kevin Pires-Rodrigues, doch noch einige Wochen ausfällt.

Wird Fascher im 4-3-3-System spielen lassen? Eigentlich ist der Hamburger, der starken Wert auf Disziplin legt, für eine defensive 4-4-2-Ausrichtung bekannt. „Das lag an den jeweiligen Mannschaften. Ein guter Trainer richtet sich immer nach dem, was ihm zur Verfügung steht. Der Kader gibt sozusagen das System vor“, deutete der Neue an, dass er zumindest kurzfristig am 4-3-3 festhalten wird.

Wie erwartet der Trainer den Gegner? „Gerade in den Heimspielen ist Zwickau eine gewisse Macht“, so Fascher: „Ich gehe von einem aggressiv agierenden FSV mit Schaum vor dem Mund aus.“

Was fordert er von der Mannschaft? „Wir müssen eklig spielen, aggressiv unsere Zweikämpfe führen und voll dagegenhalten – sonst wirst Du schnell vom Gegner aufgefressen“, betont der Trainer.

Was sagt der Zwickauer Trainer? Torsten Ziegner spricht von einem verschlafenen Start in Chemnitz: „Einige sind ignorant gewesen und haben die Vorgaben des Trainerteams nicht umgesetzt. So wie in Chemnitz können wir gegen Lotte nicht beginnen.“

Wie begründet Lottes Ex-Coach Oscar Corrochano seinen Abschied? „Ich möchte nicht ins Detail gehen. Gravierende persönliche Gründe haben mich zur Bitte um Vertragsauflösung bewegt“, sagte er zu den Westfälischen Nachrichten: „Die Chemie mit dem Team war gut. Dennoch musste ich diese Entscheidung treffen“

Wie geht das Spiel aus? Lotte findet in Sachsen zur alten Einsatzfreude zurück und gleicht einen 0:1-Rückstand noch mit Willenskraft aus – am Ende steht ein leistungsgerechtes 1:1.

