„Wir werden immer besser und besser“ 23:20 – Tigers feiern gegen Hamburg Heat ersten Saisonsieg

shal Osnabrück. Erleichterung bei den American Footballern der Osnabrück Tigers: Beim hochspannenden 23:20-Sieg gegen die Hamburg Heat gelang den Osnabrückern der erste Saisonsieg in der Oberliga. Vor 385 Zuschauern auf der Zentralen Sportanlage Atter legten die Gastgeber einen Traumstart hin und führten durch zwei Touchdowns im ersten Viertel früh mit 14:0.

Die ersten Punkte holte Lennart Gellermann, der bei den Tigers für ein Spiel einsprang. Vor allem die Defensive überzeugte mit starkem Abwehrverhalten und einem erzwungenen Ballverlust der Hamburger, den Pascal Lagemann zum zweiten Touchdown verwandelte.

Im zweiten Viertel schlichen sich aber wieder Fehler bei den Osnabrückern ein. Quarterback Jan Saure warf einen Fehlpass, den die Heat nutzten und auf 7:14 verkürzten. Ein weiterer Touchdown folgte für die Hansestädter, der anschließende Extrapunkt wurde aber von den Tigers geblockt. Kurz vor der Pause tackelte schließlich ein Osnabrücker Verteidiger einen Hamburger in der gegnerischen Endzone, so dass die Hausherren durch einen sogenannten Safety mit 16:13 in die Halbzeitpause gingen.

Im zweiten Durchgang verpassten die Tigers die Vorentscheidung und vergaben zwei Field Goals. Es folgte aber eine starke Angriffssequenz, die die Osnabrücker mit einem weiteren Touchdown von Gellermann zur 23:13-Führung veredelten. Hamburg verkürzte noch auf 20:23, doch die Tigers hielten den Angriffen der Gäste stand.

„Endlich mal ein Sieg. Alle haben mitgezogen. Leider haben wir wieder ein paar individuelle Fehler gemacht, die uns wichtige Punkte gekostet haben. Wir haben gegen einen starken Gegner bis zum Ende gekämpft“, sagte Witali Braun, der Cheftrainer Jens Fährmann vertrat und bereits die kommenden Aufgaben im Blick hat: „Wir müssen weiterarbeiten und auch die letzten Fehler abstellen. Wir werden immer besser und besser. Darauf können wir jetzt aufbauen.“

Durch den Sieg geben die Tigers die Rote Laterne der Oberliga an die Bremen Firebirds ab, die am kommenden Samstag (16 Uhr) Gastgeber der Osnabrücker sind.