Deutsche Jahrgangsmeisterschaft Schwimmer Vornholt fährt mit Ambitionen nach Berlin

Osnabrück. Jannis Vornholt von der SG Osnabrück geht bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft im Schwimmen in Berlin mit Titelambitionen ins Rennen.

Wenn Schwimmtrainerin Janina Braun am Sonntag mit neun Schützlingen von der SG Osnabrück im Zug Richtung Berlin sitzt, kommt die Reisegruppe mit jedem Kilometer auch der Erkenntnis ein Stück näher, ob sich der Aufwand der letzten Monate gelohnt hat. „In den letzten Tagen kann man nicht mehr viel machen. Wie gut die Vorbereitung war, zeigt sich erst im Wettkampf“, sagt Braun vor der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft (DJM).

Von Montag bis Freitag messen sich die besten Nachwuchsathleten Deutschlands in der Schwimm- und Sprunghalle im Berliner Europasportpark. Für die SGO geht Jannis Vornholt (Jahrgang 1999) als aussichtsreicher Kandidat ins Rennen. Seine Trainerin räumt dem Nachwuchssprinter, der auf fünf Strecken startet, vor allem über 50 Meter Rücken Medaillenchancen ein. Braun sieht bei Vornholt großes Potenzial, nur an Kraft müsse er noch zulegen, sagt die Trainerin, relativiert aber zugleich: „Als Sprinter hat er ja noch ein paar Jahre vor sich.“ Am Sonntag wird Vornholt erst einmal 18. „Da kann er sich ja in der kommenden Woche selbst ein Geschenk machen“, findet Braun.

Für Bénice Schütte (2000), Mattis Vornholt (2001), Sophie-Iren Vaks (2003) und Haylie Kohstall (2004) geht es darum, die nächsten Wettkampferfahrungen auf hohem Niveau zu sammeln. Das gilt noch mehr für Magnus Kamp (2001), Lisa Holm (2003), Antonia Beier (2004) und Tjark Brandt (2005). Das Quartett startet erstmals bei einem Vergleich auf Bundesebene. „Die Qualifikation war das Ziel. Die Teilnahme ist jetzt das Sahnehäubchen“, will Braun keinen Erwartungsdruck aufbauen.

Den gibt es auch bei Luca Bensmann nicht. Das Talent vom SV Georgsmarienhütte aus dem Jahrgang 2001 qualifizierte sich Ende April beim norddeutschen Kräftemessen in Braunschweig für die DJM. Allein sein Start über 50 Meter Brust ist eine Erfolgsmeldung für den Verein. Die Farben des TSV Quakenbrück werden von Ulrike Nestmann (2001) und Michal Adamczyk (1999) vertreten, die zunächst in insgesamt drei Vorläufen an den Start gehen und sich gut präsentieren wollen.