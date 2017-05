9:5 im kleinen Finale SV GMHütte: Silber in Norddeutschland

GMHütte. Nicht nur als perfekter Gastgeber präsentierte sich der Schwimmverein Georgsmarienhütte bei der Ausrichtung der Norddeutschen Meisterschaft der U-15-Wasserballer im Panoramabad. Auch sportlich hatten die GMHütter einiges zu bieten: Am Ende landete das Heimteam von Trainer Heiko Beermann auf einem guten zweiten Platz.

Dabei bot der Verlauf des Vierer-Turniers im Modus „Jeder gegen jeden“ am Sonntagmorgen ein echtes Endspiel um jenen zweiten Platz – hatte der SV doch ebenso wie Konkurrent Waspo Hannover am Tag zuvor gegen Hellas Hildesheim gewonnen, aber gegen den späteren Norddeutschen Meister, das überlegene Team der White Sharks Hannover, verdient verloren.

So ging es im letzten Spiel für Waspo Hannover und GMHütte um Silber. Beide Mannschaften agierten hoch motiviert und begegneten sich in weiten Teilen des Spiels auf Augenhöhe – letztlich drehten aber die Talente der Gastgeber die Partie nach einem 2:3-Rückstand zur Pause noch in einen 9:5-Sieg gegen den Nachwuchs des deutschen Vizemeisters.